Autókhoz tervezett képfeldolgozót az ARM

Kifejezetten gépjárművekhez tervezett ISP-vel, azaz képjel-feldolgozó processzorral rukkolt elő az ARM. Az Apical egy évvel ezelőtti felvásárlásából bimbózott projekttel az ADAS (Advanced Driver Assistance System), azaz a fejlett vezetéssegítő rendszerek terén szeretne terjeszkedni az ARM, amelyen belül a felső kategóriát célozza legújabb termékével. A brit tervezőcég az ADAS-szal szerelt járművek iránti piaci igény gyors növekedésével számol, amire építve újabb lábat próbál növeszteni.

Teljesen önvezető autókról egyelőre nincs szó, első körben az első- és másodszintű autonómiára céloz fejlesztésével a tervezőcég. Az ARM szerint utóbbi megfelelő minőségéhez a jelenleginél legalább kétszer több beépített kamerára lesz szükség, az ezekből befolyt információk feldolgozásához pedig megfelelően erős hardver szükséges.

A Mali-C71-et ennek megfelelően tervezte az ARM, a "C" sorozat első tagja 4 valós idejű, folyamatos adatfolyamot, illetve 16 nem folyamatos (kvázi fotó) forrást képes egy időben feldolgozni, ami 1,2 GPixel/s tempót jelent. Természetesen egy lapkába több képjel-feldolgozó is kerülhet, amelyek párhuzamosan működhetnek, így a rendszer relatíve könnyen skálázható, a Mali-C71 viszont elsősorban nem ettől lehet jó választás ADAS-hoz.

A képjel-feldolgozót ugyanis speciális funkciókkal ruházta fel az ARM, amelyek közül kiemelt helyen szerepel az Ultra WDR, tehát az ultraszéles dinamikatartomány, amellyel a kép világos és sötét részei közötti erősebb kontraszttal, illetve a korábbi, a megoldást nélkülöző rendszereknél jelentősen élénkebb színekkel, illetve szélesebb színskálával törekszik jobb feldolgozásra a Mali-C71. Ennek triviális hatása, hogy a részletgazdagabb képeknek hála a rendszer magabiztosabban érzékeli a kamerákon keresztül letapogatott környezetet, ami egyenes utat jelent a megbízhatóbb működést felé, egy jól összeállított rendszerrel pedig könnyedén felülmúlható az ember látása.

A Mali-C71 ezt a széles dinamikatartomány előállításához szükséges több expozíciónál akár 24 fényérték átfogásával éri el, amivel 16,8 millió fényintenzitási szintet is képes egymástól megkülönböztetni. Ez nem csak a felsőkategóriás okostelefonok értékének duplája, de még a profi tükörreflexes gépek ilyen jellegű képességét is felülmúlja. Mindez röviden azt jelenti, hogy az ARM képjel-feldolgozójával felszerelt rendszer sötét vagy túl világos viszonyok között is képes lehet megfelelő képeket rögzíteni radar vagy LIDAR nélkül. Ezzel leegyszerűsíthető a rendszer működése, annak nem szükséges több különféle forrásból származó, eltérő formátumú adatot kielemeznie.

A képességek mellett a megbízható működésre helyezte a Mali-C71 hangsúlyát az ARM, így a feldolgozó megfelel az ASIL (Automotive Safety Integrity Level) D szintjének, ami jelenleg a legszigorúbb besorolásnak számít. Ezt több, folyamatos önteszttel, és hibakereső folyamattal éri el a rendszer. Például egy extra réteggel az ISP pixel szinten figyeli a kamerákból befolyt információt, és amennyiben valami szokatlant, például túl sötét vagy túl világos képpontot, vagy képpont csoportot érzékel, úgy még a továbbítás előtt eldönti, hogy a jelenség a végrehajtás szempontjából releváns, vagy sem.

Mindehhez egy referenciaszoftvert is biztosít az ARM, ami mellé egy finomhangoló eszközkészlet is társul, tehát a tervezőcég gyakorlatilag egy komplett ökoszisztémát kínál. Konkrét partnerekről az ARM egyelőre nem beszél, de egy működő mintapéldány már létezik, tehát valamelyik gyártóval már előrehaladott állapotban van az implementáció. Ennek ellenére még évek kellhetnek, hogy a Mali-C71 kereskedelmi forgalomba kerülő járművekből is visszaköszönjön, ugyanis az ilyen rendszerek minősítése és tesztelése rendkívül hosszú folyamat.