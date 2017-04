Új prezentációs platformot leplezett le a Prezi

Új prezentációkészítő platformmal rukkolt elő a hazai Prezi csapata, Prezi Next néven. Az eszköz egyik legnagyobb erőssége a cég szerint a jó skálázhatóság: az új terméket ugyanúgy szánják egyéni felhasználásra, mint nagyvállalati célokra. Ahogy a vállalat fogalmaz, a Prezi Next az első olyan platform, amely a prezentációk "teljes életciklusát" végigkíséri, kezdve az elkészítéssel, majd folytatva az előadással és végül az elemzéssel lezárva.

A cég az első ilyen fázis tehát az előadás megrajzolása, ehhez az eszköz mintegy száz, előre elkészített prezentációmintát is ad, amelyeket a felhasználók testreszabhatnak, de igény szerint tiszta lappal is kezdhető a munka. A szerkesztőfelület is egyszerűbb, rugalmasabb lett az eredeti termékhez képest, a tartalom megfelelő elrendezésében a"Smart Structures" nevű új funkció hivatott segíteni, ezzel az előadás egyes pontjai az adott igényeknek megfelelően egyszerűen kibonthatók vagy épp összecsukhatók.

A megoldással az előadások nem kell, hogy lineárisak legyenek, az előadó a különböző témák között szabadon mozoghat, és akár menet közben is alakíthatja a az előadást - a Prezi a módszert "konverzációs előadásként" emlegeti. A koncepció különösen akkor jöhet jól, ha ugyanazt a prezentációt több, eltérő hátterű közönségnek is elő kell adni, ezzel a módszerrel ugyanis tetszés szerint hangsúlyozhatók ki vagy épp foghatók vissza egy-egy téma különböző aspektusai. A prezentációk természetesen nem csak PC-ről, de iOS-es vagy androidos készülékekről is bemutathatók.

Végül de nem utolsó sorban a Prezi Next platformba a prezentációanalitika is utat talált, igaz ehhez már a prémium csomag megvásárlására lesz szükség. Ezzel a funkcióval követhető, hogy a nézők hogyan pörgetik végig az adott előadást, annak melyik oldalán mennyi időt töltenek, illetve hogy egyáltalán végignézik-e azt. Az elemzéssel hasznos tanulságok szűrhetők le még az éles előadás előtt, a prezi pedig ennek megfelelően csiszolgatható - de persze annak utóélete is követhető, beleértve a későbbi megtekintéseket, illetve megosztásokat.

A termék alapcsomagja havi 7 euróért vehető igénybe, noha itt le kell mondani olyan funkciókról, mint az előadói jegyzetek, a PDF exportálás vagy az analitika. A Plus csomag már 19 eurót kóstál havonta, itt már jelentősen szélesebb a funkciópaletta, az említett lehetőségek mellett többek között videótárhellyel és offline hozzáféréssel is kiegészül. Az analitikai funkciókért a legnagyobb, Premium csomagot kell megvenni, havi 59 eurós áron. Mindhárom pakk ingyenesen kipróbálható, illetve a cég csoportos konstrukciókat is kínál, ezek árazásának részleteiért érdemes felkeresni a Prezi kapcsolódó weboldalát.