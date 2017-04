Már most kirobbanó siker a Samsung Galaxy S8

Már távolról sem zavarja a vásárlókat a Note 7 fiaskó: rekordot döntöttek a Samsung legújabb csúcsmodelljei, az S8 és S8+ előrendelései, a gyártó beszámolója szerint azokból mintegy 30 százalékkal több érkezett, mint tavaly az S7 széria esetében - pontos számokat ugyanakkor a cég szokásához híven nem közölt. A Samsungba vetett bizalom tehát úgy látszik a felrobbanó és visszahívott Note 7-ek ellenére megmaradt, sőt, azt a jelek szerint sok új vásárló meg is előlegezte a koreai cégnek.

A Forbes várakozásai szerint az előrendelések és a később, boltban vásárolt eszközök aránya idén sem változik majd sokat az elmúlt évekhez képest, úgyhogy az S8 széria jó úton van afelé, hogy a vállalat eddigi legjobb eladásokat hozó sorozatává váljon. Az erős svunggal megindult előrendelések azt is jól mutatják, hogy a vásárlóknak a csúcskategóriában is van igényük az androidos eszközökre, még az azokon lévő csillagászati árcédulával együtt is.

A sikerhez a korai tesztekből érkező pozitív fogadtatás is hozzájárul - az androidos piac trónját ezzel jelenleg egyértelműen az S8-ak foglalják el. A koreaiak csúcstelefonjai ezzel komoly vetélytársat állítanak az Apple várhatóan ősszel érkező új iPhone-jainak, amelyektől a közönség ugyancsak komoly újítást vár, különösen miután tavaly az iPhone 7 megjelenésével kimaradt a cupertinói vállalattól megszokott, kétéves ciklusokra építő dizájnváltás, a készülék a megelőző két évben megismert vonalakat vitte tovább. A Samsung zászlóvivőinek alapos átrajzolásával magasra tette a lécet fő riválisa számára, amely idén ősszel kénytelen lesz maga is hasonlóan radikális újításokat hozni saját csúcskészülékeivel - ezt egyébként az eddig kiszivárgott iPhone-pletykák is megerősítik.

Noha a sikert a cég lényegében már most elkönyvelheti, a rajt azért nem volt teljesen zökkenőmentes, miután a korai tulajdonosok közül néhányan már az első napokon arra kezdtek panaszkodni, hogy a telefonok kijelzője vöröses árnyalatra színeződött. A Samsung gyorsan reagált a panaszokra, a vállalat szerint az eltolódott színegyensúly szoftveresen orvosolható, ahhoz pedig már a megfelelő patch is úton van. A frissítéssel a cég ráadásul további plusz funkciókat is ígért, amelyekkel a felhasználók igény szerint szabályozhatják a kijelző színezését.

Az előrendelések mindenesetre a fenti botlás dacára is szárnyalnak, és ha a Samsung tavaly bevezetett, jócskán szigorított akkuellenőrzési módszerei is beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, a cég végleg maga mögött hagyhatja a Note 7 füstjét.