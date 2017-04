Drónvezérlő FPV szemüveget mutatott a DJI

Az FPV szemüvegek a hobbi drónpilóták körében jól ismert kiegészítők, azokkal a "drónok szemével" követhetők az események repülés közben. A VR szemüvegekhez hasonló eszközökről van szó, némileg egyszerűbb formában, hiszen a megjelenített kép közvetlenül a drón kamerájából érkezik, a látott tartalom pozíciója pedig fix, a felhasználó fejmozgásától független.

Ezen változtatna most a piac legnagyobb gyártója a DJI, frissen bejelentett Goggles névre keresztelt FPV szemüvegével. Az első pillantásra leginkább a PlayStation VR-re emlékeztet és jócskán túlmutat az eddig ismert megoldásokon: a készülékkel ugyanis nem csak látható a drón kameraképe, de vezérelhető is a repülő. A Head Tracking funkcióval a pilóta a feje elfordításával bírhatja kanyarodásra a drónt menet közben, de lehetőség van csak a kamera mozgásának vezérlésére is, így a szemüveg viselője szó szerint körbenézhet a magasban, 360 fokban, míg a gépet a kezében lévő távirányítóval vezérli.

A Goggles további funkciókat is tartogat, annak oldalán egy touchpad található, amelyen különböző menük és beállítások hozhatók elő, bekapcsolható vele például a célpontkövető ActiveTrack mód vagy a Tripod üzemmód. A szemüveg támogatja a vállalattól megismert OcuSync streaming technológiát, amely nagyobb távolságról 720p, közelről pedig Full HD minőségű videóstreamet közvetít annak kijelzőire. Utóbbiból kettőt találunk az eszközben, egyet-egyet a két szemlencse előtt, egyenként 1280x1440 pixel felbontással (ezzel a hardver az Oculus Riftet is maga mögött hagyja). Egy feltöltéssel a kínai gyártó 6 órás üzemidőt ígér a szemüveghez.

A készülék a DJI tavaly ősszel bejelentett Mavic Pro repülőjével, valamint Phantom 4 és Inspire szériás drónjaival használható, a vállalat ígérete szerint továbbá "egyes funkcióit" más DJI termékeken is elérhetővé teszi majd. Az eszközön fejhallgató-aljzat, illetve microSD foglalat is helyet kapott, amelyre menthetők a rögzített felvételek. Noha a professzionális felhasználók, drónversenyzők körében népszerű kiegészítőről van szó, a DJI kínálatából eddig hiányoztak az FPV szemüvegek. Elsőre úgy tűnik, hogy a cég első hasonló terméke sem a profikat célozza, megoldása extra funkcióival inkább a konzumer réteg felé hozná el a technológiát. A Goggles május 20-án kerül piacra, nettó 449 dolláros áron.