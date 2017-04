Szabad szemmel is jól látható piactérré vált a Simple

Noha még alig érte el az óvodáskort, az OTP Mobil Simple alkalmazása máris komoly utat járt be: a 2013-ban indult, majd 2014 nyarán élesedett megoldás tisztességes lendülettel növekszik, olyannyira, hogy tavalyi forgalomrekordját már most szinte biztos, hogy idén megdönti. Emellett nem csak az appból elérhető szolgáltatások száma, de azok mérete is szépen gyarapszik, a Simple az utóbbi évben hazánk legnagyobb kínálattal rendelkező jegyplatformjává nőtte ki magát. Közben a megoldás testvére, az ugyancsak az OTP Mobil gondozásában megjelent SimplePay, azaz a cég kereskedőknek szánt, professzionális fizetési megoldása is szépen hízik - idén már az év első negyedében hozni tudta a tavalyi forgalom több mint háromszorosát.

De nézzük először a Simple tavalyi évét: a fizetési platformnak először sikerült átlépnie az egymilliárd forintos éves forgalmat. Ez túlnyomórészt mikrotranzakciókból tevődött össze, amelyek értéke jellemzően nem haladta meg a kétezer forintot - összesen egész pontosan 416018 tranzakciót bonyolított a cég, illetve felhasználói bázisa az appon keresztül. A szoftver egyébként már közel 323 ezer okostelefonon található meg, nem meglepő módon ezek nagyobb része, nagyjából kétharmada Androidot futtat. A cég szerint egyébként a teljes magyar lakosság mintegy 30 százaléka hallott már az alkalmazásról, közben pedig az elfogadóhelyek száma is bővül, jelenleg négyezer közelében jár, a felhasználás legnagyobb része pedig a fővárosra koncentrálódik.

Az Android és az iOS mellett a Simple a szebb napokat is látott mobilos Windows platformon is elérhető, ennek kapcsán Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezetője Satya Nadella budapesti látogatásakor meg is kérdezte a Microsoft vezért, hogy mennyire érdemes manapság a cég mobilos platformjára koncentrálni. Nadella ezzel kapcsolatban sokatmondóan a keresztplatformos (immár szabad szoftverré avanzsált) Xamarint dicsérte, amellyel egy füst alatt lezavarhatók az iOS-es, androidos és Windows Phone-os fejlesztések is. A Simple-nél az elérhető online vásárlási megoldások sokfélesége és összetettsége miatt mindenesetre a belátható jövőben a megmaradnak a natív fejlesztések mindhárom platformon.

Jegyek, nem csak parkoláshoz



Népszerűségben a funkciók élén, ahogy a tágan értelmezett mobilfizetés területén általában, a parkolás áll. Tavaly a Simple-ön keresztül kifizetett parkolódíjak mintegy 128 millió forintos forgalmat hoztak össze, a felhasználók az appal nem csaknem ötvenezer alkalommal parkoltak havonta - ez az érték pedig folyamatosan növekszik, akár 20 százalékponttal havonta. Forgalom tekintetében még jelentősebb az autópálya-matricák eladása, amely 266 millió forintot generált - a favorit továbbra is a megyei matrica.

Moziba tavaly mintegy százezer jegyet vettek a Simple felületét bökdösve, ami 95 millió forint forgalmat hozott - miután azonban az ember ritkán ül be egy filmre egyedül, ehhez 45 ezer tranzakció kellett. Érdekesség továbbá, hogy a Cinema City mozihálózat globálisan nézve is egyedül a Simple csapatával áll viszonteladói partnerségben. Az appban persze nem csak a moziba válthatunk jegyet, abból a legnagyobb haza fesztiválokra (Sziget, Volt, Balaton Sound, BmyLake, Strand) is megvehetjük a belépőt, illetve a Jegy.hu, a Ma Este színház, a Jegymester és immár a Budapest Park kínálata is elérhető.

Az OTP Mobil egyelőre az idei kilátásokra sem panaszkodhat: a tavalyi milliárdos rekord után az app 2017 első negyedében 590 milliós bevételt tudott felmutatni, meghaladva a 2016-os összeg felét. A legforgalmasabb hónapok ráadásul még előttünk vannak, az ünnepeket megelőző vásárlási láz hagyományosan az őszi időszakra várható. Tavaly is ez hozta a legnagyobb bevételt a Simple-nek, akkor az app 425 millió forintos forgalmat söpört be. De a Budapest Parkkal való együttműködés és persze a fesztiváljegyek várhatóan nyáron is jó tempóval tolják majd a cég szekerét.

A PayU-utód sem lazsál

A 2015-ben indult SimplePay online fizetési rendszer a kivonuló PayU helyét vette át, ami kifejezetten jövedelmező pozíciónak bizonyult: a fizetési megoldás indulása óta 19 milliárd forintos forgalmat bonyolított és több mint 1700 szerződött ügyfelet, illetve 2400 webshopot tudhat maga mögött. 2017 első hónapjában a tavalyi bevételnek egész pontosan 326 százalékát termelte ki a SimplePay. A megoldás ráadásul nem csak a webes felületek mögé állt be, közel 2000 helyszínen speciális POS terminálokat is működtet különböző automatás vásárlásokhoz.

A Simple tehát figyelemreméltó utat járt be, és nem szándékozik lassítani. Az appot ugyanis továbbra is sokan használják olyanok is, akik abból egyáltalán nem vásárolnak, csak például a moziműsort böngészik azon keresztül. Őket a csapat célzott kuponokkal igyekszik rávenni a vásárlásra. A cég 2013-as várakozásaival szemben kiderült, hogy nem alakult ki az akkor vizionált "mobile only" piac, amelyben az online vásárlások szinte teljesen mobilra koncentrálódnak, helyette viszont a "mobile first", azaz a mobilos vásárlásokat preferáló piac képe már határozottan kirajzolódott.

A fintech itthon is egyre forróbb téma, ezért köré húzzuk fel a HWSW májusi meetupjait is. Május 16-án a fejlesztői, május 17-én pedig üzemeltetői fókuszú fintech-témákkal készülünk, a HWSW free! meetupok szokott helyszínén az AnKERT-ben!