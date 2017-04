Kevesebbet fizet az Apple az App Store-referenciákért

Csökkenti az Apple az Affiliate Programban résztvevő weboldalaknak visszajuttatott pénzt, méghozzá 7 százalékos részesedés helyett mostantól csak 2,5 százalékot fog adni a letöltések után kapott bevételből. A program keretében ugyanis a weboldalak dönthetnek úgy, hogy hirdetik az App Store alkalmazásait egyedi hivatkozáson (referral ID) keresztül, majd ha a kattintást követően a látogatók le is töltik az adott appot vagy az appon belül vásárolnak a link megnyitása után, akkor az oldal részesül a bevételből. Ez az az összeg, amely a jövőben 64 százalékkal fog csökkenni a program tagjaihoz eljuttatott email szerint - írja a TechCrunch.

Az üzenet egyrészt arról számol be, hogy az Affilate Resources oldala megváltozott, és sokkal könnyebbé vált az információk megtalálása, főleg a partnerprogramhoz való csatlakozással kapcsolatban. Majd az email második része rátér arra, hogy az összes app és in-app vásárlás utáni jutalék globálisan 7 százalékról 2,5 százalékra csökken május 1-től kezdődően. Más tartalomtípusok viszont megmaradnak a 7 százalékos részesedés mellett, úgy mint a zenék, filmek, könyvek és a TV. Továbbá a partnerprogram az Apple Music előfizetésekkel kapcsolatban is megmarad a jutalékos rendszernél.

Minden más fizetési részesedés is egyelőre változatlan marad, tehát a a vásárlóknak nem kell többet fizetni az appokért, a fejlesztők pedig továbbra is 70 százalékot kapnak az alkalmazásaik letöltése után járó összegből. Az Apple-ökoszisztéma számára viszont már nagyobb problémát jelent egy ilyen csökkentés, mivel az Apple partnerei közül többen erre építettek fel vállalkozást és közösséget, amelyen keresztül appokat ajánlanak szerkesztett formában - számukra ez a bevételkiesés már jelentős mértékű lesz. A TechCrunch szerzője arról számol be, hogy néhány évvel ezelőtt maga is működtetett ilyen oldalt, amely havi 15 ezer látogatóval és pár száz eurós bevétellel működött, de vannak ennél sokkal nagyobb App Store ajánlóoldalak is.

Könnyen előfordulhat, hogy az ilyen jellegű oldalaknak ez a döntés a végét fogja jelenteni, vagy legalábbis áthelyezik a fókuszt más jobban fizető termékek hirdetésére. Az Apple részéről ez egy megfontolt lépésnek tűnik, amellyel változtatni akarnak az appok népszerűsítési rendszerén, úgyhogy elképzelhetőek további változások is az alkalmazásbolttal kapcsolatban.