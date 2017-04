Süllyesztőben a Plastc okos-bankkártyája

Akinek nem ismerős a Plastc neve, egy egészen egyedülálló termékről van szó: a cég egy olyan okoskártyát ígért, amelyen egy sor bank-, hitel-, sőt pontgyűjtő kártya adatai is tárolhatók, azok között pedig az eszközön lévő e-papír érintőkijelző segítségével válthatunk. A mezei társaikkal megegyező méretű készüléket fejlesztői kvázi áthidalásnak szánták a hagyományos bankkártyák, illetve az okostelefonos NFC-s (netán MST-s) fizetési megoldások közé.

Az eredeti koncepció szerint a Plastc Card névre hallgató eszközt a felhasználók Bluetooth segítségével párosíthatták (volna) okostelefonjukkal, ahonnan feltölthették rá különböző kártyáikat. Az e-papír panel a kártyaszámok mellett vonalkódok és QR-kódok megjelenítésére is alkalmas, így a legkülönbözőbb hűségkártyák is tárolását is biztosította a vezeték nélküli töltést támogató, 30 napos üzemidőt ígérő készüléken. A virtuális kártyánként újraírható mágnescsík, illetve chip koncepciója egészen vad elképzelés volt - és sajnos úgy látszik az is maradt.

A vállalat idén februárban már működő prototípusokkal rendelkezett és kész volt a sorozatgyártás megkezdésére. Mindehhez egy 3,5 millió dolláros első körös befektetésre számított, amelyet a partnerek először elhalasztottak majd le is mondtak. Nem sokkal később egy másik befektetőtől felcsillant a remény egy 6,75 milliós körre, amely, ahogy a csapat búcsúposztjában fogalmaz, "átlendítette volna a fejlesztést a célvonalon". Végül azonban utóbbi partner is lefarolt a projektről, így a Plastc nem tudta megvalósítani eredeti elképzelését és eljuttatni a termékeket a kezdeti befektetőkhöz és megrendelőkhöz.

A búcsúzó blogbejegyzés nem sok vigaszt jelent a kezdeti közösségi finanszírozási projektben részt vevő befektetők számára, abban a Plastc egyértelművé teszi, hogy a támogatók pénzét nem fogja tudni visszafizetni.