Újabb ballaszttól szabadult a Dell EMC

Értékesítette felhős biztonsági mentéssel foglalkozó Spanning divízióját a Dell EMC. A szoftveres megoldást az Insight Venture Partners magántőke befektető vásárolta fel eddig ismeretlen összegért. A lépést nem indokolta a vállalat, ugyanakkor hasonló tranzakciók nem idegenek a tavaly szeptember végén létrejött Dell EMC-től, amely a fúzió bejelentése óta több ballasztjától is megszabadult.

A Spanning 2014 októberében került az EMC birtokába mindmáig ismeretlen összegért cserébe, habár egyes spekulációk szerint az EMC 50 millió dollár körüli összeget fizethetett ki a cégért. A felhős (in-cloud) alkalmazások biztonsági mentésére specializálódott Spanning például a Google G Suite vagy Office 365 webes alkalmazásaiba felvitt adatokról (szöveges dokumentum, táblázat, stb.) képes backupot készíteni az AWS-be és/vagy Google Cloudba. A szolgáltatásra láthatóan van igény, ugyanis a legutóbbi évben 70 százalékkal nőtt a a cég bevétele, amely már nagyjából 7000 ügyféllel rendelkezik, amelyek között például a Netflix, a Jawbone, és a Redfin is ott van.

Ennek fényében elsőre furcsának tűnhet a Dell EMC lépése, amely mögött anyagi vagy stratégia okok állhatnak. Utóbbi esetben a vállalat vezetése profilidegennek tulajdoníthatta a Spanning tevékenységét. Nagyjából egy éve a Documentum is ennek lett áldozata, a nagyvállalati tartalommenedzsment-szoftvereket fejlesztő divízió bár tisztességesen nyereséges volt, az EMC több mint egy évtized alatt sem tudta azt igazán felfuttatni. Ezzel párhuzamosan a Dell szolgáltatási és szoftveres üzletágán adott túl, hogy egyrészt minél kevesebb hitelt kelljen felvennie az EMC akvirálásához, másrészt pedig azért, hogy a még viszonylag könnyen leválasztható részegységeket ne az egyesüléssel létrejövő hatalmas szervezetből kelljen kivágni.

Ahogy a Dell, úgy az EMC portfóliójában is akad rengeteg korábban felvásárolt, kisebb-nagyobb cég és megoldás. Egyeseket sikerült beépíteni a fő termékvonalba, mások integrációja viszont nem volt sikeres. Utóbbit erősítheti a Spanning is, amely ugyanakkor stratégiai partnere marad a Dell EMC-nek, a nagyvállalat adatvédelmi portfóliójának továbbra is részei maradnak a biztonsági mentéses megoldások, azok a Dell EMC-től is megvásárolhatóak lesznek.

A Spanning a tranzakcióval ismét független cégként menetelhet tovább, az új befektető pedig segíthet a növekedésben. Ennek megfelelően az Austinban székelő szervezet egyetlen alkalmazottjától sem válik meg, illetve szerkezeti átalakítások sem lesznek, így az évek óta a vezérigazgatói székben helyet foglaló Jeff Erramouspe is a helyén marad.