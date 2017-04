Hirdetés-auditban erősít az Oracle

Egészen félelmetes méretű online marketinges birodalmat épít az Oracle, amelyet szolgáltatásként, tálcán kínál a partnerek számára. A vörös óriáshoz most a Moat csatlakozik, a megszellőztetett információk alapján mintegy 850 millió dollárt ért az Oracle-nek az online hirdetésekkel foglalkozó vállalkozás - ez elképesztően nagy szám, tekintve hogy a startup eddig a 2010-es alapítása óta 68 millió dollárt vont be, korábban pedig 434 millió dolláros értékeléssel bírt. A hírek szerint a tranzakció még nem zárult le.

A Moat az elmúlt években többféle termékkel és szolgáltatással is támadta a piacot, a legutolsó verzióban a hirdetések auditálásával keresett pénzt. Ebben a szerepben a cég automatizált rendszere azt ellenőrizte, hogy a kifizetett hirdetések ott jelentek-e meg az oldalakon, ahol meg kellett jelenniük, vagy az oldal valahová hátrébb, kevésbé értékes helyre sorolja azokat. A Moat rendszerét támogatja egyébként a Google és a Facebook hirdetéskiszolgálója is, vagyis ezek a reklámok már ellenőrizhetőek az eszközzel, de a Moat-partnerek listáján van a Twitter vagy a Snap Inc is.

A felvásárolt cég képes (legalábbis saját állítása szerint) komplex analitikát csatolni a hirdetési reklámokhoz. Például meg tudja határozni, hogy az adott reklámot mennyi ideig nézték a felhasználók, ha interakcióba léptek vele, akkor azt hogyan tették, ha hangos-videós reklám volt, akkor azt hallották-e, stb. Mindezt a ma elvárható módon real-time analitika formájában, amellyel összehasonlíthatóvá válnak a különböző párhuzamosan futó kreatívok és felületek is. A Moat még ennél is többre képes, a cég ígérete szerint a nem-emberi (csaló) kattintásokat és betöltéseket is képes szűrni, sőt, az ezt támogató hirdetési rendszereknek ezt jelezni is tudja, így a hirdetők pénzt spórolhatnak a rendszer használatával.

A felvásárlás abszolút logikus az Oracle részéről, a cég saját Marketing Cloud megoldásába ugyanis könnyen beilleszthető megoldásról van szó. Viszonylag kevéssé ismert ugyanis, hogy az Oracle már komplex analitikai és marketingtámogató portfólióval rendelkezik, amellyel a szolgáltatást igénybe vevő vállalatok saját marketinges és értékesítési kampányaikat futtathatják vagy optimalizálhatják.

Oracle Marketing Cloud - sok-sok adat

Az elmúlt években több vállalat épített ki komoly online marketinges portfóliót, az Oracle mellett az Adobe számít kimondottan nagy versenyzőnek ezen a területen. A cég üzleti modellje, hogy a felhasználók változatos tevékenységeit követi az interneten, sőt, gyakran a fizikai térben is, majd ezeket az adatokat a kliensek rendelkezésére bocsátja - szolgáltatásként, pénzért. Ez jelentősen különbözik a Google (vagy újabban a Facebook) üzleti modelljétől, amelyben a cégek házon belül tartják az adatokat, és például saját hatáskörben párosítják össze a hirdetőket a felhasználókkal.

Az Oracle a múltban olyan, kimondottan nagy adtech-halakat kapott be, mint a Bluekai vagy a Datalogix, tavaly év elején pedig az AddThis-t vásárolta fel, de a lista hosszan folytatható a másfél milliárdos Responsysszel vagy a 810 milliós Eloquával. A hatalmas étvágyú cég már a civileknél is kiverte a biztosítékot, korábban a Bluekai felvásárlásakor több adatvédelmi szervezet is panaszt tett az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnál azért, mert szerintük az akvizíciókkal az Oracle kezében túl sok fogyasztói adat koncentrálódik. Az ügynek eddig a vállalatra nézve nem volt következménye, sőt, nyilvánvalóan még nagyobb szereplővé kíván válni ezen a területen, az adathalmozás felett pedig a hatóságok egyelőre szemet hunynak.