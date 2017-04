Csodabogár-céget vett a Microsoft

Izgalmas felvásárlást jelentett be a Microsoft, felvásárolja a régi Microsoft-alkalmazott Charles Simonyi cégét, az Intentional Software-t. Az eredetileg microsoftos projekt még 2002-ben vált ki a cégből, ami most újra visszatérhet annak ölébe. A felvásárlás nem hirtelen elhatározás eredménye egyébként, a Microsoft és az Intentional Software az elmúlt két évben szorosan együtt dolgozott. Úgy tűnik a kooperáció mostanra érett be és a redmondi szoftverház úgy döntött, ideje házon belül tudni a projektet. A tranzakció részleteit a felek nem közölték, az ilyen témákban megbízhatónak számító TechCrunch sem tudta kideríteni mekkora összeg cserélhetett gazdát.

Célirányos programozás



A felvásárolt céget Simonyi az intentional programming (IP, talán célirányos programozásnak fordíthatjuk) implementációjára, termékké érlelésére alapította. Az IP lényege, hogy a programozó nem ír teljes algoritmusokat, csupán a célt (intenciót) fejezi ki, a számítógép pedig képest azt végrehajtani. A rendszer több absztrakciós réteget tartalmaz, ezek között pedig a felhasználók és a programozók tetszés szerint merülhetnek le vagy emelkedhetnek fel.

Simonyi évekig dolgozott ezen a területen a 90-es évek végén és 2000-es évek elején a Microsoft Research berkeiben. A cég azonban akkor nem látott fantáziát az irányban, nem volt egyértelmű, hogy az IP hogyan lenne termékké formálható. Hal Berenson visszaemlékezése szerint ő is megvizsgálta a csapat eredményeit és arra jutott, hogy azt a Microsoft termékeiben nem lehet kamatoztatni. Ennek megfelelően 2002-ben Simonyi megegyezésre jutott a cég vezetésével, Bill Gatesszel és Steve Ballmerrel, a Microsoft elengedte a projektet, Simonyi pedig elvihette az IP-t és saját céget építhetett köré.

Ez lett az Intentional Software, amely (nevének megfelelően) Simonyi álmát igyekezett az elmúlt másfél évtizedben termékké, értékesíthető megoldássá érlelni. Ma a fő termék az Intentional Platform, amellyel különleges üzleti alkalmazások fejleszthetőek - az IP eredeti logikája szerint. Az Intentional Software szűkszavú termékleírása szerint a platform lehetővé teszi, hogy a keretrendszert használva a fejlesztők és a szakterületen jártas szakemberek specializált, egy-egy nagyon szűk területet célzó üzleti szoftvereket hozzanak létre. A platform olyan elemekből tevődik össze, mint az Intentional Domain Runtime, Domain Library és Domain Workbench.

A rendszer másik elemét a szakterület-specifikus nyelvek adják. Ezek formalizált (nem természetes), szemantikával és szintaktikával rendelkező nyelvek, amelyet a szakemberek a megfelelő logikák leprogramozására vethetnek be. Az IP speciális nevezéktanában a szakemberke tudása tulajdonképpen ebben a kódban ölt testet, ezt azonban az üzleti felhasználóknak nem kell használniuk, a technikai nyelv helyett egy kényelmesebb felületben vetül ki a logika.

A fentiek sajnos eléggé homályos megközelítései az IP-nek, a cég viszonylag kevés, nyilvánosan elérhető anyagot produkált az évek során. Az egyik legjobb bemutató mindenesetre Simonyi előadása 2009-ből, amely nagyjából összefoglalja az IP-alapú paradigma működését és előnyeit:

Mi lesz ebből?

A felvásárlás kapcsán kiadott közleményekből nehezen szűrhető azonban ki, hogy pontosan mit (és miért) vett a Microsoft. Az biztosnak tűnik, hogy az Intentional Platform a Microsoft részeként tovább él majd és idővel integrálódik a cég üzleti szoftvereivel - és az is biztos, hogy a produktivitási, különösen a csapatkollaborációs oldalon erősít majd vele a cég. A hivatalos bejelentés szerint azonban nem az IP, hanem az Intentional Software későbbi fejlesztései, különösen a csoportmunkára és közös munkavégzésre vonatkozó eredmények az igazán érdekesek, ezeket látjuk majd idővel viszont a Microsoft megoldásaiban is.

Simonyi víziója szerint az adatok és az azoktól elválaszthatatlan adatstruktúrák egészen új korszakot nyitnak az informatika világában a következő években. Az új generációs felületek, az okostelefonok, az AR, a érintőceruzák, a Surface Hub-típusú eszközök lehetővé teszik, hogy a felhasználó már ne egy-egy alkalmazással, hanem az adattal, dokumentummal magával kerüljön interakcióba. Ez új generációs UI-t is igényel, amely képes az adatokat gazdag kontextussal, univerzális felületen megjeleníteni.

Itt jön a képbe az Intentional, amely éveig dolgozott a "tudás" különböző formáinak (adatoknak, dokumentumoknak) különböző megjelenítéseivel. Míg az első táblázatkezelők számokat és esetleg dátumokat kezeltek, a szakterületek ontológiájával kiegészítve ezek az adatok ma már egészen széles összefüggésekben használhatóak, mutathatóak be. Az Intentional platformja az alapító szerint a szakterülethez kapcsolódó információt képes metaszinten (sémák formájában) és tartalom szintjén (adat vagy szabályok formájában) is bemutatni, a kirajzolódó mintázatokkal egyetemben.

Intentional Health Workbench - egészségügyi szakterületre

A Microsoft az elmúlt időszakban nagyon agresszíven mozog a csoportmunka irányába, a (többnyire kudarcként értékelhető) milliárdos nagyságrendű Yammer-felvásárlás, a Microsoft Teams, a Graph és számtalan fejlesztés abba az irányba mutat, hogy a cég szeretne meghatározó tényező lenni a nagyvállalati kollaborációs technológiákban. Ebben jöhet jól az Intentional felvásárlása is - kíváncsian várjuk ennek első eredményeit.

Simonyi - magyar, űrturista, szoftvermérnök

Simonyi egyébként rendkívül színes figurája a számítástechnikának. A budapesti születésű szoftvermérnök szakképzést már az Egyesült Államokban szerzett, doktori diplomamunkája a metaprogramozással foglalkozott - vagyis azzal, hogy hogyan lehet magát a programozás feladatát hatékonyabbá tenni, a programozók közötti kommunikáció formalizálásával. Simonyi a 80-as években csatlakozott a Microsofthoz, ahol a Word és Excel alkalmazásokért és főként e két alkalmazás fejlesztésén dolgozó szervezetért felelt. A visszaemlékezések szerint ő vezette be a cégnél az objektum-orientált programozást és találta ki a magyar jelölést a változók elnevezésére.

Simonyi vagyona mintegy 1,4 milliárd dollárt tesz ki, amiből az Intentional Software mellett bőséggel költ jótékonyságra is, de kétszeres űrturistának is számít, összesen több, mint 26 napot töltött a nemzetközi űrállomáson 2007-ben és 2009-ben.