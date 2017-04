Hirdetésblokkolót építhet a Chrome-ba a Google

Egészen váratlan lépésre szánta el magát a Google, legalábbis a Wall Street Journalnak a keresőóriáshoz közel álló forrásai szerint. A vállalat egy első pillantásra leginkább kamikaze akciónak tűnő lépéssel hirdetésblokkolót beépítését fontolgatja Chrome böngészőjébe. Igaz egy hasonló húzás elsőre igen furcsának tűnhet a javarészt hirdetésekből élő vállalat részéről, a WSJ forrásai alapján azonban nem általános adblockerről lesz szó, hanem egy olyan megoldásról, amely kifejezetten a felhasználói élményre károsnak ítélt reklámokra vadászik.

Megelőző csapás?



A vállalat a korai információk szerint nem hasraütésre döntené el, hogy melyik hirdetések számítanak zavarónak, hanem a kifejezetten a területet vizsgáló, Coalition for Better Ads iparági testület által idén márciusban kiadott irányvonalak alapján. Ezek mind az asztali, mind pedig a mobil böngészőkben megjelenő reklámokat érintik és a szervezet több mint 25 ezer felhasználón végzett kutatására építenek. Az eredmények alapján a leginkább zavaró reklámok között a felugró hirdetések, az automatikusan elinduló, hangos videók, teljes képernyős reklámok és a villogó, animált hirdetések képviselik az élvonalat, a szervezet szerint ezeket lenne a legsürgősebb kigyomlálni a webes felületekről.

A Google saját hirdetéseit persze igyekszik “elfogadhatóra” szabni, ezeket pedig értelemszerűen át is engedheti majd szűrőin. A keresőóriás reklámjai egyébként nem csak saját szitáján csúsznak át, a vállalat a legnépszerűbb hirdetésblokkoló, az Adblock Plust fejlesztő Eyeo Acceptable Ads programjának is tagja, így platformja itt is jórészt immunitást élvez.

A hirdetések ugyanakkor még a hasonló kiskapukkal együtt is veszélyben vannak, csak az Egyesült Államokban már a felhasználók 26 százaléka használ valamilyen reklámblokkoló megoldást. Ha a Google saját kézbe veszi a dolgokat, a piac jelentős részére hatással lehet, miután böngészője asztali környezetben 58,9 százalékos részesedést tudhat magáénak. A cég egyébként tavaly mintegy 60 milliárd dolláros bevételt söpört be a hirdetésekből, ez az összeg viszont hamar csökkenésnek indulhat, ha folytatódik az adblockerek terjedése - vagy ha a cég nem szerez megfelelő irányítást a területen.

Ránézésre a cég saját hirdetésblokkolójának koncepciója nem tűnik teljesen ördögtől valónak, hiszen látszólag mindenki nyer vele, ha csak a valóban zavaró reklámok tűnnek el a webről, korábbi példákból azonban már láthattuk, hogy a gyakorlati megvalósítás során a vállalatok sokszor nem csak a felhasználók érdekeit tartják szem előtt. Ilyen volt az Eyeo fentebb már említett Acceptable Ads kezdeményezése is, amely mint kiderült nem csak a diszkrétebb, elfogadható hirdetéseket engedte megjelenni, de azoknak a cégeknek a reklámjait is, amelyek egy adott összeggel megtámogatták az együttműködést.

A Google a Wall Street Journal értesüléseit nem kommentálta, a lap szerint ugyanakkor a következő hetekben várható a funkció bejelentése (a cég még dolgozik a megoldás finomhangolásán) - de az is elképzelhető, hogy végül kihátrál a garantáltan vitákat kavaró elképzelés mögül. A vállalat az Ars Technicának nyilatkozva annyit megerősített, hogy a Coalition for Better Ads csapatával "több tekintetben is" együttműködik.

Több a kérdés, mint a válasz

Jelen, kiszivárgott formájában a Google megelőző csapása kétségbeesett lépésnek tűnik a hagyományos online hirdetések életben tartására. A cég ugyanis pontosan tudja, hogy a hirdetésblokkolás mainstreammé válását csak az tudja megakadályozni, ha visszaszorulnak a különösen zavaró hirdetési formák, ezzel enyhül a motiváció a blokkoló telepítésére. Másik oldalon pedig a saját fejlesztésű blokkolóval a felhasználói igényt csatornázni, kontrollálni is tudja - nem mellesleg immunitást biztosítva saját hirdetési technológiájának.

Komoly versenyügyi problémákat is felvet azonban a fejlesztés. A Google az online hirdetési piacon ádáz versenyt folytat számtalan szereplővel, az erőviszonyokat azonban teljesen felborítaná, ha a cég a böngészőjén keresztül avatkozhatna be ebbe a versenybe, és saját megoldását preferálná az alternatív hirdetési rendszerekkel szemben.

Nem lehetetlen, hogy az ötletet a cég szándékosan szivárogtatta ki a Wall Street Journal felé, így teszteli a visszajelzéseket a médiában, a szabályozói oldalon, a partnereknél és az iparági testületekben. Amennyiben a partnerek nyitottnak mutatkoznak erre a fájdalmas, de hosszú távon akár tisztulást hozó megoldásra, akkor a Google tovább is léphet ezen az úton.