Ingyenesen letölthető a StarCraft!

Globális csapást mért a munkahelyi produktivitásra a Blizzard: a vállalat korábbi ígéretének megfelelően ingyenesen elérhetővé tette klasszikus játékát a StarCraftot, annak kiegészítőpakkjával a Brood Warral együtt - miközben pedig az irodákban az alttabozás lassan kritikus méreteket ölt, a cég már dolgozik a játék nyáron megjelenő újrarajzolt, 4K-s verzióján.

Persze sem az ingyenes StarCraft, sem a 4K remastered verzió érkezése nem újdonság, a Blizzard mindkettő érkezését már március végén bejelentette, noha az ingyenes, alacsony felbontású kiadással kicsit megcsúszott a cég. A régi klasszikus esetében ugyanis szükség volt némi csiszolásra, hogy az a modern PC-ken is nehézségek nélkül fusson. A cím ezzel most eljutott az 1.18-as verziószámhoz - a fejlesztőknek a munkához valószínűleg komoly porrétegtől kellett megszabadulniuk, az eredeti StarCraft ugyanis 2009-ben kapta az utolsó hivatalos patchet. Az 1.18-at egyébként bétaként néhányan már az előző hetekben is kipróbálhatták, noha miután több visszajelzés érkezett a tesztelőktől összeomlásokról és problémákról, a Blizzard egészen mostanáig odázta a szoftver kiadását.

Show me the money

Az új kiadással ugyanakkor úgy tűnik, ismét megindulnak a rendszeres (még ha nem is feltétlenül gyakori) frissítések a klasszikus StarCraft felé, már csak azért is, mert annak játékmenete és lényegében a textúrákon kívül szinte minden része azonos lesz a nyáron megjelenő (sajnos előreláthatólag nem ingyenes) 4K verzióéval. Az alacsony és a nagy felbontású változatok a motorháztető, jobban mondva a festés alatt olyan szinten megegyeznek, hogy az online csatákban a két verziót futtató játékosok egymással is gond nélkül megmérkőzhetnek majd.

Noha az ingyenes StarCrafttal már stabil, és bárki letöltheti, néhány probléma azért még akad a szoftverben, abban Blizzard szerint többek között a profil szekció egyelőre nem érhető el, illetve a jelszóval védett játékoknál a beléptetés döcögős, a rendszer sokszor a helyes azonosítóval sem engedi be a játékosokat. A szoftver persze egy csomó fontos újítást és javítást is kapott, egyebek mellett UPnP támogatást, új OpenGL backendet, játékidő-kijelzést, UTF-8 támogatást, a fejlesztők továbbá a korábbi LAN és Legacy Battle.net hibákat is javították.

A StarCraft komoly előtörténetre tekinthet vissza, azt a Blizzard eredetileg 1998-ban adta ki, Windows platformra, amelyet egy évvel később a maces, 2000-ben pedig a Nintendo 64-es verzió követett. A stratégiai játék az iparágban hatalmas sikert aratott, sokan a terület egyik legmeghatározóbb címeként emlegetik máig - mindez pedig az eladásokban is megmutatkozott, 2009 februárjáig mintegy 11 millió példány kelt el belőle világszerte, a megjelenés évében pedig vezette az eladási listákat.

A játék összesen 37 díjat söpört be - sőt nem csak játszható küldetéseiben, de a valóságban is megjárta az űrt, miután Daniel Barry asztronauta 1999-ben az ISS-re is magával vitte StarCraft egy példányát. A játék emellett négy Guinness rekordot is besöpört, köztük a legtöbb példányban eladott stratégiai játék címét is. Mindezek mellett az esportban is rendkívül népszerű játéknak számít, különösen Dél-Korea profi játékosainak körében: az országban több tévécsatorna közvetíti a StarCraft meccseket. A játékot mindezek mellett egy időben az Egyesült Államok légierője is használta, a stresszhelyzetben történő krízistervezés és a közös csapatmunka fejlesztésére új tisztjeinél.

Mindezek fényében valószínűleg nem túl nagy merészség sikerre számítani a nyáron érkező 4K változattól, amelybe a Blizzard már adott is némi betekintést, néhány összehasonlító képernyőképpel az eredeti, illetve az átdolgozott, részletgazdagabb verzióból. Aki tehát nosztalgiázna egyet a lassan húsz éves címmel, keresse fel a Blizzard vonatkozó oldalát, ahonnan Windows és macOS rendszerre is ingyenesen elérhető a klasszikus.