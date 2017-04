Megérkeztek az újrahasznosított Radeonok

A Radeon RX 580 és 570 személyében elrajtoltak az AMD régi-új videokártyái, a tegnap megjelent két termék a tavaly május legvégén bemutatott Radeon RX 480 és 470 gyárilag túlhajtott újrakiadásának tekinthető. Ennek megfelelőn alig történt előrelépés, bár a számítási teljesítmény enyhén emelkedett, azzal párhuzamosan a fogyasztás is nőtt, ami nem segített a hatékonyság szempontjából amúgy sem túl acélos Polaris-alapú termékek teljesítmény/fogyasztás mutatóján. Azért akad némi pozitívum is, az alacsony terhelés melletti fogyasztással kézen fogva az árcédula is mérséklődött.

Az AMD nem erőltette meg magát az új termékek specifikációnak lefektetésekor. Az RX 580 az előd RX 480-hoz képest csupán órajel emelést kapott, az alapfrekvencia körülbelül 12, a turbó pedig közel 6 százalékkal nőtt. Nagyobb probléma, hogy ezzel párhuzamosan nagyobb mértékben emelkedett a TDP, azaz a fogyasztási keret, ami 23 százalékkal lett magasabb. Hasonló a képlet az RX 570 és RX 470 viszonylatában is, ebben az esetben az alapórajel nagyobb mértékben, 26 százalékkal nőtt, viszont a turbó mindössze 3 százalékkal emelkedett. Ebben az esetben a memória tempója is gyorsult, 6,6-ról 7 GHz-re nőtt az effektív órajel, ami 6 százalékos emelkedés. A TDP sajnos ebben az esetben is megszaladt, az előd 120 wattos mutatója 25 százalékkal, 150 wattra ugrott fel.

forrás: AnandTech

Hogy mindez a gyakorlatban milyen képet rajzol ki, arról a tegnapi piaci rajttal párhuzamosan publikált első független tesztekből lehet választ kapni. Az AnandTech most is több játékkal, részleteiben vizsgálta az újdonságokat. Az oldal a PowerColor gyárilag túlhajtott Radeon RX 580-as, illetve a Sapphire ugyancsak gyárilag tuningolt RX 570-es termékével mért, ugyanakkor a tesztek az AMD specifikációihoz igazítva is lefutottak, így pontosan látható, hogy mi változott az elődökhöz képest.

Ahogy arra számítani lehetett, nem sok. Az RX 580 és RX 480 viszonyában játéktól függően mindössze 3-4 százalék az eltérés. Az RX 570 és RX 470 relációjában ennél valamivel nagyobb, körülbelül 5-6 százalékos az előrelépés, hála a nagyobb mértékű alapórajel, illetve a memória frekvenciájának feltekerésének. A kártyák ezzel az erősorrendet tekintve megörökölték az elődök pozícióit, az RX 580 játéktól függően a 6 gigabájtos GeForce GTX 1060 környékén mozog, az RX 570 pedig a 3 gigabájtos GTX 1060 magasságában van, tehát a rangsor alapvetően nem változott.

Változott viszont a fogyasztás, a TDP emelkedésnek megfelelően a játékok alatt mért értékek is megugrottak. Az AnandTech Crysis 3 alatt mért, itt az RX 470 és RX 570, valamint az RX 570 és az RX 580 között is 7,6 százalékkal ugrott meg a disszipáció. Ezzel az RX 580-nal szerelt rendszer többet fogyasztott a GeForce GTX 1070-nal felvértezett konfigurációnál, miközben utóbbi nagyjából 50 százalékkal gyorsabb.

Mindez azt jelenti, hogy az új kártyák fogyasztás/teljesítmény mutatója romlott, ami különösen annak fényében szomorú, hogy már az elődök sem villogtak ezen a téren, a Pascal-alapú GeForce kártyák ebből a szempontból egy határozott lépéssel a Polaris-alapú Radeonok előtt járnak. Ezt a lemaradást a Radeonoknak illene ledolgozni a közelgő Vega modellekkel.

Öröm az ürömben, hogy az AMD legalább egyik, több éves adósságát törlesztette, az RX 500-as kártyák ugyanis alacsony terhelés, azaz például videólejátszás alatt már nem a maximális órajelen pörgetik a GDDR5-ös memóriachipeket, hanem egy köztes, alacsonyabb disszipációval járó energiaállapotban. Az AnandTech mérése szerint ennek jól látható eredménye van, H.264-es anyag lejátszása közben 125-ről 95 wattra, HEVC kódolású mozgókép mellett pedig 125-ről 93 wattra esett a fogyasztás RX 480-ról RX 580-ra váltva, a két érték pedig még a GeForce GTX 1060 eredményeinél is kedvezőbb 6, illetve 3 wattal. Ezzel már csak többmonitoros konfigurációban van előnye az Nvidia termékeinek, két eltérő felbontású megjelenítő mellett ugyanis 27 wattal fogyasztott kevesebbet a GTX 1060, tehát az AMD-nek maradt még min javítania.

forrás: AnandTech

Végül, de nem utolsó sorban a sokak számára legfontosabb kérdés: az árazás. Szerencsére az árcédulák már a számítási teljesítménnyel és a TDP-vel fordítottan arányosan változtak, az elődökhöz viszonyítva egyaránt 10 dollárt engedett az AMD, így a Radeon RX 580-at nettó 229, az RX 570-et pedig nettó 179 dolláros ajánlott fogyasztói áron dobta piacra a tervezőcég. Az igencsak szerény mérséklés idehaza legfeljebb 2000 forintos eltérést eredményezhet, így a piac összképe egyelőre valószínűleg nem változik, a harcállások legkorábban az Nvidia reakciójával mozdulhatnak el.