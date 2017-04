Gyorsít a tempón a Firefox, búcsúzik az Aurora

Újrarajzolja böngészőjének kiadási folyamatait a Mozilla - nem apró igazításokról van szó, a vállalat az Aurora channelnek egy az egyben búcsút int. A cég blogposztja szerint az Aurora, mint első stabilizációs csatorna, nem felelt meg a fejlesztőcsapat várakozásainak, ezért döntöttek felszámolása mellett. A csatorna tegnaptól, azaz április 18-tól már nem frissül, a következő hónapokban pedig az Aurora buildet teljesen eltávolítják a kiadási ciklusból.

Ezzel a Firefox Developer Edition alapjai a böngésző béta buildjére kerülnek át, noha a változásból a cég ígérete szerint a kiadás felhasználói nem érzékelnek majd semmit, továbbra is megtarthatják megszokott beállításaikat, eszközeiket, témáikat és profiljukat. Az új irányvonallal a Mozilla több pozitív változást is előrevetít: a felhasználók egyértelműbb választási lehetőségeket kapnak a kiadás előtti csatornákban, ahol a kísérleti funkciókért a Nightly, a stabil használatért pedig a Developer Editiont változatot vehetik igénybe. Utóbbi felhasználói bázisa emellett jobb minőségű és jóval stabilabb környezetben dolgozhat - emellett a különböző platformfunkciók kiadási ciklusai is felgyorsulnak, ami minden felhasználónak előnyös.

A változtatások menetrendje tehát április 18-án indult: a Firefox 54 ekkor még a hagyományos módon lépett át az Aurorából a Beta csatornába, a Firefox 55 viszont már kihagyja ezt a lépést, helyette még egy ciklus erejéig a Nightly csapatban marad, összesen tehát 14 hetet tölt ebben a fázisban, majd június 12-én halad tovább, a Nightlyból egyenesen a Beta soraiba. Az asztali Firefox 54 Aurora kiadás április és június között még megkapja majd kritikus biztonsági frissítéseket, miközben a cég az aktuális Aurora és Developer Edition felhasználói csoportokat a Beta frissítési csatornára migrálja. Androidon az Aurora felhasználókat a Mozilla a Nightly kiadásra csoportosítja át.

A Beta első néhány hetében a vállalat egy többlépcsős kiadási mechanizmust alkalmaz majd, egy sor plusz ellenőrzéssel a minőség fenntartása végett - a Nightlyból csak akkor kerülnek át új funkciók a Betába, mikor az a fejlesztőcsapat előre felállított kritériumrendszerének megfelel. A cég a minőségbiztosításhoz több új eszközt és folyamatot is bevezet, ilyenek lesznek többek között a munkafolyamatba integrált statikus elemzők, amelyek a vállalat szerint hatékonyan képesek kiszűrni a potenciális hibákat az ellenőrzési fázis alatt. A cég emellett különböző adatforrások, mint a VCS vagy a Bugzilla összevetésével már egy-egy változtatás bevezetése előtt megállapíthatja, hogy az hordoz-e valamilyen kockázatot - mindezeken túl pedig a Mozilla az összeomlásokat, telemetriai adatokat és az adott Nightly általános minőségét is számba veszi, mielőtt tovább engedné azt a Beta csatornába.

Az Aurora csatornát a Mozilla mintegy hat éven keresztül használta, azt 2011-ben, a gyors ütemű kiadási ciklusokkal, a "vonat modellel" vezette be, hogy több felhasználói visszajelzést gyűjthessen be - ez volt az első stabilizációs csatorna, amelyhez a vállalat a Nightlyénál mintegy tízszer nagyobb felhasználói bázist tervezett gyűjteni, noha ezt nem sikerült megvalósítania. A cég modern ellenőrzési mechanizmusaival ugyanakkor az Aurora elavulttá vált, a cég szerint a 6-8 hetes plusz fázis nélkül is képes új funkciókkal megpakolt, stabil terméket kiadni. Hamarosan tehát a Mozilla böngészőjének fejlesztőcsapata három csatornával dolgozik majd, ezek lesznek a Nightly, a Beta, illetve a Release vagyis a végleges, stabil Firefox kiadás.