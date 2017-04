Újabb tárolótechnológiás felvásárlással erősít a HPE

Tovább erősíti tárolós kompetenciáját a HPE, a SimpliVity januári felvásárlása után most a Nimble Storage-ot akvirálta a vállalat. Ezzel a HPE többek között megszerezte a fejlett felhő-alapú menedzsmentre és prediktív analitikára képes InfoSight-ot, de a Nimble aktuális portfóliójának megfelelően egy publikus felhőszolgáltatáshoz is hozzájutott a Cloud Volumes formájában. Utóbbi infrastruktúrája az Azure és az AWS adatközpontjai szomszédságában helyezkedik el, így biztosítva multicloud támogatást a két népszerű felhőszolgáltatás mellé.

A hivatalos közlemény szerint az akvizícióval elsősorban az all-flash megoldások belépőszintje és középkategóriája közötti űrt tölti ki a HPE, a cég kínálatában lévő 3PAR termékek ugyanis csak a középszinttől felfele skálázódnak. Emellett a HPE azt ígéri, hogy az InfoSight-ot a több más (pl. akár 3PAR), a portfólióban található termék esetében is meghonosítja, ugyanis abban komoly értéknövelő potenciált lát, mivel azzal nagyban leegyszerűsíthető az adatközpontok adminisztrációját.

A felvásárlás értékét 12,5 dolláros részvényárfolyamot alapul véve állapította meg a két fél, az így összesen 1,2 milliárd dolláros összértéket nagyobb részét (1 milliárd dollár) készpénzben, a maradékot (200 millió dollár) pedig függőben lévő részvényopciók kifizetésével egyenlíti majd ki a HPE, amiért cserébe leányvállalatként működik tovább a Nimble Storage.

A piaci viszonyok és a pénzügyi eredmények tükrében ésszerű, hogy a 2008-ban alapított cég az akvizíció mellett döntött. Bár a Nimble Storage bevétele az elmúlt 5 év során egyenletesen és egészséges ütemben nőtt, ezzel párhuzamosan a veszteség is fokozatosan emelkedett, így az a tavalyi évben már meghaladta a 125 millió dollárt. A deficit az egyre szorosabb verseny miatt növekvő üzemeltetési és fejlesztési költségek miatt gyarapodott, az elmúlt pár év során ugyanis számos, a Nimble fókuszát jelentő konkurens fejlesztés (pl. all-flash tárolók, hiperkonvergens rendszerek) ért be, ezzel párhuzamosan pedig a publikus felhő is egyre nagyobb szeletet harapott ki a potenciális piacból.

Eközben a Dell felvásárolta az EMC-t, a HPE pedig a SimpliVityt kebelezte be, az egyre növekvő konszolidáció pedig egyre kevesebb teret hagy(ott) a Nimble Storage-hoz hasonló, relatíve kicsi, tárolórendszerekkel foglalkozó cégeknek. Mostanra jóformán már csak a NetApp maradt független, ugyanakkor reális esély van rá, hogy utóbbit idővel majd a Cisco vásárolja fel, a két cég bizonyos területeken már most is kínál közös megoldásokat.

A Nimble Storage a felvásárlásnak hála biztonságban tudhatja magát, a HPE tőkéjének köszönhetően a fejlesztések zavartalanul folytatódhatnak, miközben az új tulajdonos bejáratott értékesítési csatornáit kihasználva tovább nőhet a bevétel. Ahogy az a hasonló akvizíciók esetében lenni szokott, a Nimble nagyjából 1300 alkalmazottjának egy részétől valószínűleg megválik majd a vezetőség. Az egyes funkciók és műveletek összehangolásával, illetve az átfedések megszüntetésével ugyanis több milliós nagyságrendű összeg takarítható meg.

A felvásárlással tovább folytatódik a konszolidáció, a Nimble bekebelezésével egy újabb, pár éve még startupként indult, független céggel lett szegényebb a piac.