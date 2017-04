Ismét térdre rogyott a legújabb Denuvo DRM

A legfrissebb Denuvo-védelmet is áttörték a játékokra szomjas hackerek. A DRM megoldás legfrissebb, v4-ként emlegetett verziójának feltörésével ismét a fejlesztőcégénél pattog a labda, hogy hatékony védelmet biztosítson az újonnan megjelenő címeknek. A megoldást a CPY néven futó crackkészítő csapat kényszerítette térdre, és azzal a lendülettel elérhetővé is tette az Alone in the Dark sorozat készítőinek új játékát, a 2Darkot, amelyet egészen idáig a Denuvo technológiája védett.

A TorrentFreak szerint a v4-es megoldás nagyjából egy hónapig tudott ellenállni a csapat ostromának. A Denuvo az adok-kapok során augusztusban is belefutott egy komolyabb gyomrosba, mikor bombabiztosnak hitt másolásvédelmén két hibát is találtak, a törés mögött egyébként akkor is a CPY kollektíva állt. De nem kell tavaly nyárig visszamenni, az előző, v3-as kiadást, amely januárban a Resident Evil 7-et is védte, a kalózok a játék megjelenése után öt nappal már meg is kerülték.

Ugyanez a 3-as verziószámú védvonal került egyébként a nemrég kiadott Mass Effect Andromeda elé is, értelemszerűen itt sem kellett sokat várni a crackre. Utóbbinál egyébként a fejlesztők egy későbbi patchben v4-re váltottak, a megkésett javítás azonban a fő játéktól nem, csupán a későbbi frissítésektől fosztotta meg (egy időre) a kalózokat. A legújabb variáns feltörésével vélhetően egy sor nagyobb cím is hamarosan a CPY és más csapatok zsákmánya lehet, a technológia védi többek között a Dead Rising 4, a Nier: Automata, illetve a Bulletstorm: Full Clip Edition játékokat is.

A Denuvo v4-gyel elérhetővé tett 2Dark egyébként félig-meddig személyes bosszú is volt a kalózok részéről. A közösségi finanszírozásból született játék fejlesztői ugyanis annak megjelenése előtt azt ígérték, nem fogja DRM védeni a szoftvert, sok támogató pedig ennek tudatában küldte el pénzét a játékkészítőknek. A cím kiadási jogai ugyanakkor időközben a Big Ben Interactive-nál kötöttek ki, a vállalat pedig ragaszkodott a DRM beépítéséhez, hogy legalább az első néhány hétben megvédje az eladásokat - mint látható, a legújabb Denuvo technológia épp ennyit is biztosított. A cég tehát egy darabig ismét elköszönhet az előszeretettel ráaggatott "törhetetlen" jelzőtől. Igaz a vállalat már dolgozik legújabb másolásvédelmén, az elmúlt hónapok-évek trendjei alapján a kérdés továbbra sem az, hogy törhető lesz-e a megoldás, sokkal inkább az, mennyi időt tud szerezni a játékoknak a crack megjelenése előtt.

A Denuvo egyébként nem volt sikertelen a kalózkodás elleni védekezésben, az osztrák szoftvermegoldás tavaly év elején csaknem nyugdíjba küldte a 3DM crackercsapatot, akinek az akkor népszerű Just Cause 3 védelmével gyűlt meg a baja - egyesek a bombabiztosnak látszó DRM megoldás kapcsán már a kalózkodás végét emlegették. Mára persze ismét látszik, hogy a kalózok élnek és virulnak - de nem is kigyomlálásuk a csata lényege, hanem hogy a törés időigényes és nehéz legyen, így értékes hónapokat nyerve a kiadók számára. A játékok ugyanis a legnagyobb eladásokat teljes áron az első hónapokban produkálják, ezért ha sikerül ezt a kritikus időszakot úgy kihúzni, hogy a tartalom nem kerül fel a torrentoldalakra, az nagy siker a terjesztőknek.