Teljes vállszélességgel beáll az nginScript mögé az Nginx

Vállalatbarát új funkciókkal bővült az Nginx kereskedelmi változatának legújabb, Plus R12 kiadása, de a fejlesztők szerint az újításokból minden felhasználó profitálhat - már csak azért is, mert hivatalos támogatást ad az nginScripthez, de egyebek mellett a monitoring, caching és a rendszerek állapotellenőrzési folyamatai is fejlődtek, ezzel pedig a cég megbízhatóbb és jobb teljesítményű alkalmazásokat ígér.

A rendszerrel megérkezik a konfigurációmegosztás funkció, ezzel pedig lehetőség nyílik adott beállításokat egy fő Nginx Plus telepítésből a hozzá csatlakozó rendszerekre továbbítani. A folyamat utóbbiak mindegyikén külön ellenőrzi, hogy érvényes-e az adott konfiguráció, illetve biztonsági másolatokat is készít, csak ezután élesíti a beérkezett utasításokat.

Szintén fontos újdonságot jelentenek az Nginx Plus R12-ben az új statisztikai képességek, a szoftver a korábbinál jobb rálátást ad az alkalmazások teljesítményére, beleértve olyan mérőszámokat is, mint a szerverek válaszidői, a megosztott memóriazónák kihasználása vagy épp a különböző TCP/UDP szolgáltatásokhoz kapcsolódó hibakódok. Az üzemeltetők az adatokat beépített monitoringfelületen követhetik, illetve igény szerint JSON formátumban is exportálhatják.

A fentebb már említett nginScript általános elérhetőségére is érdemes még kitérni, az ugyanis kifinomult forgalomkezelő opciók előtt nyitja meg a rendszer kapuit, ráadásul mindezt egyszerű JavaScript szintaxis mellett. A script kódja az adott Nginx Plus konfigurációba ágyazható, ahol azzal igény szerint terelgethető a HTTP, TCP vagy UDP forgalom. Az új Nginx Plus R12 mindezek mellett a caching motort is jelentősen felturbózza, az már képes a cache-ben tárolt, elévült tartalmak kiszolgálására, miközben azokat a háttérben frissíti, mindezt anélkül, hogy plusz késleltetéssel terhelné a kliensoldalról érkező lekérést. A rendszert továbbá az említett tartalmakat ugyanígy képes kiszolgálni a kliensek számára a cache-ből, ha az upstream szerver épp nem elérhető.

Az R12-es kiadással továbbá az aktív állapotellenőrzési folyamatok is okosodtak, azok működését a fejlesztők az egyre lendületesebben terjedő konténerziált környezetekhez és automatikusan skálázódó alkalmazáscsoportokhoz igyekezett hozzácsiszolni. Az R12-vel, ha új szerverek csatlakoznak egy load balancing poolhoz, a rendszer addig nem továbbít felé forgalmat, amíg az át nem esik a szabványos konfigurációra vonatkozó állapotellenőrzésen. Ezután fokozatosan tereli rá a forgalmat. Az UDP-hez mindezek mellett egy egyszerűbb ellenőrzési funkció is érkezett, ezzel megkönnyítve a megbízható UDP szolgáltatások biztosítását a felhasználók számára.

A fő újítások mellett a fejlesztők még egy sor helyen faragtak a terméken, lehetővé téve többek között a TCP szolgáltatásokhoz kapcsolódó klienstanúsítvány-hitelesítést vagy épp az egyedi mezők vizsgálatát az OAuth JWT-kben. További részletekért érdemes felkeresni az NginX weboldalát, aki pedig még nem tette, frissítsen az új funkciókért.