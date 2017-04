1,2 milliárd felhasználó a Facebook Messengeren

Beigazolódott a Facebook stratégiája a közösségi oldal és az azonnali üzenetküldő alkalmazásának szétválasztására vonatkozóan, legalábbis David Marcus, a Messenger igazgatójának a bejegyzése ezt szeretné sugallni a havi aktív 1,2 milliárdos felhasználószám elérésének bejelentésével. A Messenger letöltését viszont mondhatni kikényszeríti a rendszer a felugró üzenetekkel, és ezt a hozzászólók többsége szóvá is teszi a hírhez fűzött negatív reakciókban.

Az azonban beszédes szám, hogy a különválasztás előtti 2014-es 700 millió felhasználóhoz képest még ötszáz millóval tudott növekedni a csevegőszolgáltatás. Azaz nem igazolódott be a baljós előrejelzés, hogy a facebookozók egyáltalán nem lesznek hajlandóak letölteni egy önálló alkalmazást, sőt a kék óriás még növelni is tudta a felhasználók mennyiségét a meglévőeken felül - ez viszont nem jelenti azt, hogy az emberek szeretik is a jelenlegi rendszert.

Ez a szám ugyanakkora, mint amennyivel a Facebook másik azonnali üzenetküldős alkalmazása, a WhatsApp is rendelkezik jelenleg - melyet 2014-ben vásárolt fel Zuckerberg cége 19 milliárd dollárért. Ehhez képest maga a Facebook 1,86 milliárd felhasználót számlál, a szintén a csoporthoz tartozó kép- és videóüzenetek közzétételére alkalmas Instagram pedig "mindössze" 600 milliót.

A Messenger növekedése egyébként lassult az utóbbi hónapokban - hívta fel a figyelmet a TechCrunch. Míg tavaly januárban 800 millió felhasználónál tartott és félév alatt növekedett 1 milliárdosra, addig az újabb kétszáz milliós ugrást nyolc hónap alatt sikerült elérnie. Maga a havi aktív felhasználószám azonban csak egy mutató a sok közül, a Facebook céljai közé tartozik az is, hogy a szolgáltatással elküldött üzenetszámot megemelje. "Az elköteleződésben masszív emelkedést értünk el az aktív felhasználók által elküldött üzeneteket tekintve. Kétszámjegyű növekedés tapasztalható a százalékos arányban." - tette hozzá David Marcus.

Az elmúlt pár évben a Messenger nagyon sok funkcióval gazdagodott, amely az üzenetek számát is emelhette, vagy még inkább az alkalmazásban eltöltött időt. Megérkeztek a rendszerbe a chatbotok, amelyek az üzenetküldők és a cégek közti kapcsolattartást igyekeznek megoldani, vagy a felhasználót bizonyos tevékenységekben segíteni, például évfordulókra emlékeztetni vagy rendeléseket elindítani. Bevezette továbbá a cég a felületre a játékokat Instant Games gyűjtőnéven, egyelőre zárt béta verzióban, de ezzel is az üzenetküldő app platformmá emelése a cél.

A kritikus létszám elérése a szolgáltatásban azt is jelenti, hogy a Facebook elkezdheti a monetizációt a Messengeren is, mint ahogy arról Zuckerberg a negyedéves pénzügyi jelentések alkalmával is be szokott számolni. Ennek egyik formájaként a Facebook elkezdte már tesztelni a kártyaformátumban megjelenő hirdetéseket, és ahogy David Marcus a Recode-nak kifejtette, üzleti modelljében a Messenger is a hirdetésre fókuszál, mint ahogy a Facebook egésze, nem pedig a pénzügyi tranzakciókból levont összegekre. A kijelentés arra vonatkozott, hogy a napokban indult el az Egyesült Államokban a Messengeren keresztüli csoportos utalás lehetősége, két felhasználó egymás közt pedig már két éve utalhat a rendszeren keresztül . Egyelőre a magyar facebookozók ezt nem tapasztalhatják, és ezek szerint a cég nem is ezt tekinti a fő irányvonalnak, de ez nem jelenti, hogy a jövőben nem változhat - addig viszont továbbra is számítani lehet a hirdetések terjedésére.