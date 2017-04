Java és biztonság: két ütős meetupra hívunk!

Április utolsó hetében két újabb ingyenes meetuppal jelentkezik a HWSW. A június végéig tartó első féléves sorozat harmadik és negyedik állomásán a Java és az IT biztonság kapja a főszerepet, mindkét rendezvényen öt-öt előadással igyekszünk érdekessé és hasznossá tenni a tavaszi kora estéket. A helyszín továbbra is a jól bevált AnKERT, ahol a hazai szakma legjobbjait hallgathatják az érdeklődők, ezt követően pedig mindenkit szeretettel várunk egy kötetlen beszélgetésre, egy-két korsó sör vagy fröccs társaságában.

Az idei harmadik, április 24-i meetup a Java körül forog majd, az estét pedig az Attrectótól érkező Bencs Balázs nyitja, aki az infrastruktúra naplózás és az ElasticSearch rejtelmeibe kalauzolja el a közönséget. Ezt követően a Kotlin kerül fókuszba, a Ustreamtől érkező Arold Ádám nagyjából 15 percben próbálja összefoglalni, hogy mit érdemes tudni a Java-ökoszisztémába érkezett alternatív, Java-kompatibilis kódra forduló nyelvről, milyen előnyei (és hátrányai) vannak a hatalmas lendülettel érkezett alternatívának.

Bár a kemény mínuszoknak már szerencsére vége, Bátori Gábor (ITware) mégis hidegre teszi a FireBase-t. A szakember FireBase a jégen című előadásában gyakorlati tapasztalatokra építve arra keresi majd a választ, hogy mit ad hozzá egy Androidos mobil alkalmazáshoz a platform, ennek tükrében pedig érdemes-e elgondolkozni a bevezetésén. Ezt követően Radics Richárd elmeséli, hogy Supercharge-os kollégáival együtt hogyan építettek mobil banki appot alig több mint fél év alatt. Az előadásban felbukkan az alkalmazott az architektúra, az RxJava, a CI, a unit és UI tesztelés, illetve a chatbotok is szóba kerülnek. Végül, de nem utolsó sorban Somoskői Balázs érkezik a Lufthansa Systems Hungáriától, aki a járattervező rendszerek rejtelmeibe vezeti be a közönséget, azon belül is a CQRS és Event Sourcing tervezési minták ötvözéséről beszél majd.

A Java kivesézését követően április 25-én már az IT biztonság körül forognak majd az előadások. Tudjuk, hogy ez a téma kevesek szíve csücske, viszont megkerülhetetlen, és bőven akadnak olyan aspektusai, melyekkel érdemes akár érdekesség szintjén, gondolatébresztőnek vagy vitaindítóként is foglalkozni. A rövid megnyitót követően első előadóként Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa érkezik, aki mintegy megadva az alaphangot, napjaink fenyegetéseit és azok hazánkra gyakorolt hatását kezdi el boncolgatni. Őt a biztributortól érkező Husvéti Zsolt követi, aki egy aktuális témát hoz a GDPR-ral. Ezzel ugyanis a titkosítás és anonimizálás szükségessége még hangsúlyosabbá válik, a szervezeteknek egyaránt gondoskodniuk kell a helyben telepített és felhő infrastruktúrákban tárolt adatok titkosításáról és a kulcsok megfelelő kezeléséről.

Ezt követően négy kerékre kapcsolunk, Kerényi Kristóf (Deloitte) a jövő autóipari trendjeit figyelembe véve az autóbiztonságról tart előadást. Őt Höltzl Péter követi, a Balabittől érkező szakember a session monitoringot mint PAM (privileged access management) eszközt igyekszik ismertetni. Az előadás célja, hogy bemutassa, hova fejlődtek a piacon elérhető monitoring megoldások, és milyen technológia rejtőzik ezek motorházteteje alatt. A nap záró akkordját Veres-Szentkirályi András jegyzi majd, akinek a Silent Signal és a Független Magyar Tudás-központ alapító tagjaként fő érdeklődési területe a „klasszikus” hackelés, azaz rendszerek jóindulatú felfedezése. Hash innen! című előadásával a hashfüggvények közötti különbségek kerülnek fókuszba, többek között az is kiderül, hogy az MD5 vagy a ROT13 + base64 a jobb.

A házirend a szokásos: kapunyitás délután 5-kor, az előadások pedig 6-kor kezdődnek, de ahogy időd engedi, bármikor csatlakozhatsz. A rendezvények ingyenesek, azonban a regisztráció kötelező, ezt a meetup honlapján teheted meg. Kérjük, tiszteld meg a közösséget azzal, hogy csak akkor regisztrálsz, ha biztosan el tudsz jönni! Az AnKERT befogadóképessége ugyanis limitált, így ha nem jössz el, egy olyan embertől veszed el a lehetőséget, aki valóban ott lenne. Az események időpontja még egyszer: április 24 (hétfő), április 25 (kedd). Az előadások anyagai az eseményt követő napokban felkerülnek az oldalra, így érdemes lesz ezért még visszatérni.