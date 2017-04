Banki appokba költözik az Android Pay

Tovább terjeszkedik az Android Pay, igaz ezúttal nem földrajzi határokat lép át a szolgáltatás, helyette 5 partnerbank saját mobilalkalmazásába talál utat. A Google az együttműködésekkel igyekszik a lehető legegyszerűbbé tenni a bankok ügyfelei számára, hogy fizikai kártyáik helyett mobilfizetési megoldását használják - akár létező Android Pay felhasználókról van szó, akár a szolgáltatásba újonnan érkezőkről.

A keresőóriás bejelentése egész pontosan a Bank of America, a Bank of New Zealand, a Discover, az mBank és az USAA alkalmazásait érinti. A felsorolt pénzintézetek mobilalkalmazásaiban az adott felhasználó bankkártyái mellett hamarosan feltűnik a Google mobilfizetési megoldásának ikonja is, amelyre bökve a kártya egy mozdulattal az Android Pay-ben használt bankkártyákhoz adható. A vállalat ahol lehet igyekszik legyalulni a göröngyöket a szolgáltatás használatának kezdeti szakaszán, ennek megfelelően egyes esetekben arra sincs szükség, hogy a különálló Android Pay app telepítve legyen, annak fizetési funkcionalitása egyenesen a banki alkalmazásból válik elérhetővé.

Azt a Google egyelőre nem közölte, hogy ez melyik pénzintézetek appjaira vonatkozik, a megoldás mindenesetre komoly offenzívát jelent a rivális mobilfizetési szolgáltatások felé: ha az önmagában nem lenne elég versenyelőny, hogy messze a legnagyobb okostelefonos platform tulajdonosának mobilfizetési termékéről van szó, már a bankok alkalmazásaiból is annak logója köszön vissza. Az ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy exkluzív partnerségről van-e szó, vagy a pénzintézetek nyitva hagyják mobilappjaikat más, hasonló szolgáltatások előtt is, és így a későbbiekben az Android Pay gomb mellett akár Samsung Pay vagy más, harmadik féltől származó megoldások logói is feltűnhetnek.

Előnyök ide vagy oda, a Google-nek érdemes is komolyan rákapcsolnia miután a mobilfizetési piacon nem csak hagyományosan legnagyobb riválisa az Apple előzi Apple Pay szolgáltatásával, de még a Samsung is, amellyel pedig a keresőóriás osztozik saját platformján. A Juniper Research kutatása szerint az Apple Pay 2015-ben 15 millió felhasználót tudhatott maga mögött, akiknek számát tavaly megháromszorozta, a bázis így 45 millióra duzzadt. A cég 2017 év végére ismét jelentős, közel kétszeres növekedést prognosztizál, 86 millió felhasználóra.

A dobogó második helyén a Samsung Pay áll, amely két éve 3, tavaly pedig már 18 milliós bázisból gazdálkodhatott, az előrejelzések szerint idén pedig 34 milliónál áll majd meg a számláló. Az Android Pay ehhez képest csak kullog a duó után, 2015-ben 2, tavaly 12, idén pedig a várakozások szerint 24 millió felhasználóval. A kutatók várakozásai szerint egyébként az Apple még négy évig biztosan uralja majd az egyre duzzadó piacot, amelyen idén év végéig az összesített felhasználószám a 150 milliót is meghaladja majd, 2021-re pedig eléri a félmilliárdot.

A Google mindenesetre nem áll meg itt, ahogy közleményében is hangsúlyozza, ez csak az első lépés a pénzintézetekkel való kollaborációban, már több más bankkal is folytatja a tárgyalásokat a további terjeszkedéssel kapcsolatban, így a közeljövőben minden bizonnyal bővül majd a fenti lista.