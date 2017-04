Perel az Apple egy Swatch-szlogen miatt

Keresetet nyújtott be az Apple az óragyártó Swatch ellen, arra hivatkozva, hogy a svájci cég termékeinél használt "Tick Different" szlogen a másolata a cupertinói cég 1990-es években használt emblematikus "Think different" reklámkampányának. A Swatch Bellamy gyártmánya azt próbálta kifejezni az elnevezéssel, hogy a hagyományos, analóg órákhoz képest az új változat már NFC-t is tartalmaz és a Visával együttműködésben így érintésmentesen is lehet vele fizetni, írja az Engadget. Az Apple szerint viszont ez a magyarázat nem elég, ezért mindent megtesz, hogy az óragyártó ne használhassa a későbbiekben.

Érdekes módon korábban Steve Jobs csapata is reflektálásként használta a kifejezést az IBM "THINK" szlogenjére. Először 1997-ben jelent meg tévéreklámokban, plakátokon, nyomtatott hirdetésekben a cég reklámügynökségének az ajánlására - többek közt egy 1998-as Emmy díjat is elnyert vele a cég a legjobb reklámnak járó kategóriában. Viszont a kampány 2002-ben az iMac G4 megjelenésével véget ért, tehát az Apple már 15 éve nem használja azt a szlogent, amelyért most az óragyártót pereli.

Mindez azért is jelentős szempont, mivel a Watson értesülései szerint az Apple-nek bizonyítania kell a svájci bíróság előtt, hogy az országban az emberek 50 százalékánál több asszociál a cég termékeire mint a Swatch óráira. Ezt viszont egy 15 éves kampány esetében nem lesz egyszerű, és arról nem is lehet tudni, hogy ennek a mérését a cupertinói cég hogyan valósítaná meg.

A Swatch azzal védekezik, hogy a kommunikációjában ennél még korábban megjelent egy hasonló szlogen. Az "Always different, always new" még az 1980-as években szerepelt a svájci vállalat hirdetéseiben, úgyhogy a vezérigazgató szerint a "Tick different" valójában erre a korábbi üzenetre épül és utal vissza - Nick Hayek teljes mértékben tagadja, hogy ennek bármi köze lenne az Apple szóhasználatához.

A két cégnek több összetűzése is volt az utóbbi időben, két évvel ezelőtt a svájciak márkanévként levédették Steve Jobs egyik híres mondatát a "One more thing" kifejezést, amelyet termékbejelentés előtt használt, de a Swatch szerint ez inkább Columbo karakterére utal és a szlogen egy filmes óratípust fog népszerűsíteni. A konkurenciaharc leginkább az órákból indul ki, bár az iparági híresztelések korábban arról szóltak, hogy a két cég közösen fog dolgozni az Apple okosóráján. Azonban később a Swatch volt az, amely meggátolta a kézenfekvő iWatch elnevezést a cupertinói cég óráinak márkájaként, mivel az iSwatch már korábban megjelent a svájci kínálatban.

Ebben az esetben a visszavonás nagyobb problémát jelentene az óragyártónak, mivel már a piacon megjelent termékekről van szó, nem csak a tervekről. Arra viszont egyelőre kevés esély látszik, hogy az Apple be tudná bizonyítani az igazát a svájci szellemi tulajdonjogi hivatal vagy a bíróság előtt.