Önvezető autós szövetséget alapított a Renesas

Az önvezető autós technológiák gyorsabb elterjedését sürgető szövetség formálódik a Távol-Keleten: a japán Renesas bejelentette, megalakítja az R-Car Consortiumot, amelynek célja, hogy összehozza az iparágban dolgozó szakértőket, mérnököket és kutatókat Japán, Európa, az Egyesült Államok Kína, és Dél-Korea vállalataitól és kutatási intézményeiből, hogy felgyorsítsák a terület - egyébként is feszített tempójú - fejlődését.

Ha valakinek a Renesas neve nem csengene ismerősen, egy tokiói központú, japán félvezetőgyártóról van szó, amely az egyik legnagyobb autóipari félvezető-beszállítója, illetve a világ legnagyobb mikrokontroller-gyártója. A cég chipjei sok egyéb jármű mellett a BMW modelljeiben is megtalálhatók. A vállalat egyébként a jövőre vonatkozóan olyan lapkákat ígér, amelyek minden lehetséges vezetési környezetben megállják a helyüket - ezzel már a teljes mértékben sofőr nélküli járműveknek készítve elő a terepet.

A cég továbbá a szoftveres biztonságra is kiemelt hangsúlyt fektet, (különösen az online kapcsolattal rendelkező autók esetében) ezzel szintén megkülönböztetné magát a riválisoktól. Azt sajnos nem kell ecsetelni, hogy ez a terület az autóiparban a járművek okosodásával mekkora problémát jelent, elég a tavaly őszi Tesla-sebezhetőségre gondolni, de többek között a Mitsubishinek és a Nissannak is akadtak gondjai e téren.

A vállalat R-Car Consortium kezdeményezése több mint 200 szervezetet tömörít, abban a hardvergyártók mellett szoftverfejlesztő cégek is helyet kaptak. A szerveződés ráadásul nem csak a nevét tudja felmutatni, a Renesas a tagok kompetenciáira építve már egy teljesen önvezető autóprototípust is bemutatott.

A cégnek mára sikerült magához térnie a 2011-es földrengés és cunami után, hat éve ugyanis a természeti katasztrófák miatt huszonkettőből öt gyára vált használhatatlanná. Ezután a vállalat nem csak komplexumaitól, de személyzetének jelentős részétől is megvált, valamint hogy rendezni tudja sorait, az okostelefon-, illetve játékkonzol-piacoknak is hátat fordított. A cég most erőforrásainak jelentős részét az önvezető autós fejlesztésekre fordítja, a csatában ugyanakkor nincs könnyű dolga, hiszen mások mellett az Intel és az Nvidia is komoly fejlesztéseket végez a piacon.