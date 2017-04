Megérkeztek az olcsóbb AMD Ryzen processzorok

Befutott az AMD Ryzen asztali processzorok második hulláma, bár az új modelleket még március közepén bejelentette a cég. a termékekről hivatalosan csak a tegnapi naptól vásárolhatóak meg. Ennek értelmében az eddig háromtagú család további négy, Ryzen 5 jelölésű modellel bővülve immár hét tagot számlál. A négy új modell hat- és négymagos processzorokat takar, a magszámmal együtt pedig az árak is csökkentek az első hullámhoz képest, az új termékek árcédulái nettó 169 és 249 dollár közé sorakoznak be. A piaci rajttal párhuzamosan a független mérések is megérkeztek, amelyekből kiderül, hogy az olcsóbb Ryzen processzorok mire mennek az Intel megoldásaival szemben.

Az egyes tesztoldalak a hatmagos Ryzen 5 1600X-re, illetve négymagos Ryzen 5 1500X-re fókuszáltak, az alacsonyabb órajelű, illetve fogyasztású, 65 wattos Ryzen 5 1400-ról és 1600-ról egyelőre csak elvétve találni teszteket - valószínűleg a gyártó döntésének megfelelően. Az Anandtech is a Ryzen 5 1600X és 1500X-re fókuszált részletesen tesztjében, ahol az újdonságokkal szemben az Intel hasonló árú processzorai mellett a nyolcmagos Ryzen 7 modellek is felsorakoztak, utóbbinak hála pedig jól látható, hogy, megéri-e a plusz két mag a relatíve nagy felárat.

A Ryzen 5 processzorok alapja egyezik a 7-es sorozatban alkalmazottal, az AMD csupán kettő vagy négy magot, egy esetben pedig még az L3 cache felét tiltotta le a lapkában. Ennek köszönhetően az alapvető tulajdonságok nem változtak, így a különféle munkával kapcsolatos szoftverekben a kisebb Ryzenek is jellemzően jól muzsikálnak, pláne akkor, ha a szoftver nyolc vagy annál több végrehajtószálat is megtornáztat. Így van ez a különféle renderelők esetében, ahol kifejezetten jól szerepel a Ryzen 5 1600X és 1500X, előbbi lényegesen gyorsabb a hasonló árú Intel Core i5 7600K-nál, utóbbi pedig az i5 7400 és 7500 modellek tempójánál néhány százalékkal nyújt többet.

A (jellemzően) egyetlen szálon futtatható JavaScript kódok végrehajtási sebességét is vizsgálta az Anandtech. Ez a böngészési élmény miatt fontos, a hálózati kapcsolat sebessége után gyakorlatilag ettől függ a weboldalak megjelenítése sebessége. Itt a kevés szálas végrehajtásnak megfelelően minden tesztben az Intel végzett az élen, ugyanakkor az új Ryzenek lemaradása nem túl nagy, a számok alapján érezhető különbség aligha lehet az AMD és Intel processzoraival szerelt hasonló rendszerek között.

Fájl(be)tömörítésben a formátumtól, alkalmazástól, valamint a csomagolandó fájloktól is nagyban függ Ryzen teljesítménye. Az Anandtech szerint a 7-Zip fekszik az új processzoroknak, itt az 1600X és az 1500X is faképnél hagyta az Intel processzorait. WinRAR alatt már szorosabb az állás, itt a hatmagos 1600X előnye egyértelmű, míg a négymagos 1500X szinte pontosan a Core i5 7600K tempóját produkálta, de ne feledjük, hogy az AMD üdvöskéje az Intel termékénél több mint 60 dollárral olcsóbb. Videotömörítés alatt sem kell szégyenkezniük az újdonságoknak, az 1600X sorra veri a hasonló árú Core i5 7600K-t, az 1500X pedig többé-kevésbé hozza annak tempóját.

Természetesen játékok alatt is vizsgálódott az Anandtech, a népszerű oldal számos konfigurációban, Nvidia GeForce és AMD Radeon kártyák mellett egyaránt lemérete a processzorokat. Ahogy arra számítani is lehetett, a több magot/szálaz kiaknázó, DirectX 12-es játékokban lényegesen jobban teljesítenek a processzorok, Civilization 6 alatt a régi és új Ryzenek egyaránt verhetetlennek bizonyultak. Korábbi DirectX-et használó játékokban fordul(hat) a kocka, bár komoly szégyenkeznivalója itt sincs a Ryzeneknek, például továbbra is töretlen népszerűségnek örvendő GTA V alatt szoros az Intel-AMD verseny.

A lassan két éve megjelent, még DirectX 9-re épülő Rocket League alatt érdekes jelenségre lett figyelmes az Anandtech. A népszerű játék alatt ugyanis videokártya márkától függően tetemes különbségeket mért az oldal, a GeForce kártyákon lényegesen nagyobb volt az AMD és Intel processzorai közötti különbség, utóbbi gyártó termékeinek javára.

Az eltérés óriási, a hasonló számítási teljesítményre képes GeForce GTX 1060 és Radeon RX 480 kártyákkal vizsgálva előbbi mellett nagyjából 40 százalékkal bizonyultak lassabbnak a Ryzenek. A jelenségről ahogy az Anandtech, úgy mi is csak találgatni tudunk, nyilván valamiféle optimalizációs problémáról lehet szó, ami felveti a kérdést, hogy az Nvidia mennyire töri majd magát, hogy a számára legnagyobb bevételi forrást jelentő VGA-piacon épp konkurenciát jelentő cég processzraira fejlesszen, és javítsa a hibát. Az AMD-nek ezért is fontos lenne versenyképes videokártyákkal minden szegmensben jelen lennie, így ugyanis nem jelentene hendikepet a konkurens munkájának minősége.

Megéri vagy sem?

A tesztek alapján a Ryzen 5 1600X és 1500X-ről nagyjából azt lehet elmondani, mint a bő egy hónapja bemutatott nyolcmagos Ryzen 7 modellekről. A hat- és négymagos modellek is jól szerepelnek munkaállomás jellegű, sok szálat tornáztató alkalmazások alatt, ugyanakkor érdemes utánajárni, hogy a fókuszban lévő szoftver mire képes, hisz még ma is léteznek alkalmazások, amelyek legfeljebb 2-3 magot/szálat hajtanak ki, ezekben pedig jobb lehet az Intel. Játékokban vegyes a kép, de összességében itt is jól megy a Ryzen, tetemes különbséget csak GeForce kártyákkal mért az Anandtech.

A két szóban forgó processzornak viszonylag kedvező árat szabott az AMD, a cég a konkurens Core i5 processzoraihoz szabta az árcímkéket. A hat magot és tizenkét szálat kínáló Ryzen 5 1600X-et a négy magot és ugyanennyi szálat nyújtó Core i5-7600 ellen küldi harcba az AMD, az Intel termékénél csupán 7 dollárral drágábban. Ezért cserébe bizonyos, többszálúsított alkalmazásokban lényegesen jobb tempót nyújt az AMD, míg négy vagy annál kevesebb szálon jellemzően az Intel a jobb, az eltérés mértéke pedig most is erősen alkalmazásfüggő.

A négymagos Ryzen 1500X már csak nyolc szálat kínál, nyers erőforrások tekintetében mindössze ennyi az előnye a hozzá legközelebb lévő Core i5-7500-zal szemben, aminél itt is 7 dollárral kerül többe az AMD. Ebben az esetben már lényegesen kisebb a Ryzen előnye, a processzor nagyjából épp kiszemelt versenytárs tempóját hozza, hol gyorsabb, hol lassabb annál, de óriási előnyre egyik alkalmazásban sem tesz szert, amivel összességében a Ryzen 5 1600X tűnik a potenciális vásárlók szemszögéből jobban eltalált, vonzóbb terméknek.