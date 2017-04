Az összefogás a kulcs a fintech-piachoz

Bár a fintech kezdeményezések mezőnyében a verseny napról napra kiélezettebb, a startupok mégis csak együtt juthatnak előre, a sikerre partnerséggel növelhetik legjobban az esélyeiket, érkezzenek akár a garázsból, akár valamelyik nagy piaci szereplő szárnya alól - derült ki az április 11-én, a FintechZone által megrendezett FintechShow konferencián és versenyen. A fenti mondást, amely az összes keynote előadó felszólalásában visszaköszönt, legjobban maga az esemény erősítette meg: igaz fintech versenyről volt szó, amelynek fődíjáért a csapatok kőkeményen rivalizáltak, már a startupokat bemutató pitchek közben kiderült, hogy számos csapat nem csak kapcsolatban áll egymással, de aktívan együtt is működik, kiegészítve egymás szolgáltatásait: a Seon csalásmegelőzési megoldását például a Barion online fizetési rendszerében az elsők között kezdte használni.

A fintech piacon nem csak a kis csapatok próbálnak a nagyok vállán felkapaszkodni, a pénzügyi területeken már akár évtizedek óta stabilan jelenlévő óriások is aktívan keresik az újonnan érkezőket. Erre jó példák a pénzintézetek, sőt akár biztosítótársaságok szervezésében induló inkubátorok, mint például az MKB kezdeményezése - az előadások alatt egyébként az utóbbi bank mobilfizetési megoldását hirdető MKB Pay molinó a legnagyobb természetességgel feszített a háttérben, méretes Google Play logóval kiegészülve - noha a keresőóriás alkalmazásboltjában egyelőre nem található meg a bank egyérintéses (vagy épp érintés nélküli, ahogy tetszik) fizetési szolgáltatása.

Ezt a fentről lefelé irányuló kapcsolatkeresést jól mutatja, hogy a legtöbb fintech startupokba irányuló befektetés világszerte nem kockázati tőkebefektetőtől vagy épp acceleratoroktól, hanem bankoktól származik - ahogy azt a FintechShow első előadója Devie Mohan, a Burnmark fintech-adatelemző cég alapítója is elmondta. A partnerségek sora tehát napról napra bővül, ahhoz azonban, hogy az gyümölcsöző is legyen, a megfelelő irányba kell lépniük. Ebben a szakértő szerint kulcsfontosságú, hogy jól monetizálható célközönségeket vegyenek célba a kezdeményezések, a megfelelő eszközökkel - attól, hogy egy technológia új, még nem garantált hogy jó is, hasonló fejlesztésekbe kizárólag akkor érdemes belevágni, ha a csapatnak kristálytiszta víziója van annak céljáról. A legfontosabb kulcsszó pedig egyértelműen az egyszerűség, ha a termék nem használható könnyen, szinte biztos kudarcra van ítélve. Az említett trendekhez igazodik továbbá, hogy míg a hasonló szolgáltatások korai példányai elsősorban a végfelhasználókkal próbálták felvenni a kapcsolatot, mára inkább a B2B megoldások kezdtek rohamos növekedésbe.

Kevesebb, de izmosabb befektetés

Igaz a fintech még az aránylag friss buzzwordök közé tartozik, a piac már most egyre inkább felnőni látszik, és mi másból nyilvánulna ez meg jobban, mint hogy a fintech szolgáltatásokat célzó befektetések száma 2016 második felében jelentősen visszaesett, a megmaradt tőkebevonások viszont jellemzően nagy kaliberűek voltak - ezt Szilágyi Péter, a CEU Business School MSc in Finance karának igazgatója mondta el, illetve később előadásában Málnay Barnabás, az EIT Digital üzletfejlesztője is aláhúzta. Látszik tehát, hogy a befektetők már nem kartácstűzzel próbálnak maguknak ígéretes startupot fogni, helyette célzottan választanak pártfogoltat, amelynek viszont derekas lendületet adnak.

Az egyik beváltnak mondható irány egyébként a különböző rétegigények megcélzása, akár kor, munkahely vagy nem alapján, a leghatékonyabb azonban viselkedésalapon kiválogatni, hogy kik is az (ideális) potenciális ügyfelek. Ezt csinálják a különösen az Egyesült Királyságban népszerű challenger bankok, amelyek pontosan ilyen szempontok alapján vadásszák le ügyfeleiket, a nagy bankoknak is komoly fejfájást okozva. Ilyen többek között a nyilvánosan tavaly elrajtolt Atom bank, amely kizárólag mobilappon keresztül tartja a kapcsolatot ügyfeleivel.

Abban a FintechShow keynote előadói mind egyetértettek, hogy Magyarországon komoly potenciál van a fintech piacban, noha ennek kibontakoztatását a szabályozói akadályok nehezítik. Ahogy Devie Mohan fogalmazott, hazánk a digitális bankolás forradalmának küszöbén áll, ennek a küszöbnek az átugrásához azonban a megfelelő szabályozói akaratra is szükség van, illetve több területen a szervezeti kultúrát is alaposan fel kel frissíteni. Ez utóbbit már Hetényi Márk, az MKB digitális és lakossági üzletágának vezérigazgató helyettese mondta, kiemelve, a modern startupokban megismert céges kultúra előnyei vitathatatlanok a a monolitikus banki környezethez képest, a hagyományos pénzintézetek egyszerűen nem versenyképesek hosszú távon az agilis fintech csapatokkal szemben. Erre ma már minden bank kénytelen volt rájönni, a házon belüli fejlesztések mellett ezért is igyekeznek egyre többen támogatással-inkubációval minél több friss startupot befogni a komótos banki szekér elé.

Tisztességes hátszél a győztesnek

A FintechShow-n 15 startup állt rajthoz: a csapatok egyébként nem csak a FintechShow egyedi tervezésű trófeájáért feszültek egymásnak - amely sztereolitografikus 3D nyomtatással készült - a győztesnek ugyanis az MKB Fintechlab inkubátorának coworking irodájában és workshopjain is bérelt helye van július végéig, sőt ha megüti a mércét befektetők és a bank vezetősége előtt is bemutathatja termékét. A HIPA egy angol nyelvű "teaser" videót, a CEE Fintech pedig eseményein, illetve saját felületein való megjelenési lehetőséget dobott be a nyereménykosárba. A lista ezzel nem ért véget, Papp István (Investor & Business mentor) befektetői és üzleti konzultációs lehetőséget és mentorálást, a Portfolio.hu pedig saját pénzügyi konferenciáján való megjelenési lehetőséget ajánlott fel a győztesnek - de természetesen a szervező FintechGroup sem maradt ki a sorból, aki stratégiai tanácsadással, megjelenési lehetőséggel és egy kommunikációs csomaggal toldja meg a dobogó első helyét.

A csapatok képviselői 10-10 percre kapták meg a színpadot megoldásaik bemutatására, ezalatt pedig nem csak a zsűrit győzhették meg a termékükben rejlő potenciálról, de a közönséget is, amelynek számottevő részét - ahogy az Devie Mohan gyors, kézfeltartásos technológiára építő felméréséből kiderült - a bankszektor szereplői, magyarán potenciális befektetők (és potenciális felvásárlók) tették ki.

Szoros verseny után végül épp az sorban utolsóként, azaz tizenötödikként bemutatkozó Kriph.io gyűjtötte be a legtöbb szavazatot, és vihette haza a trófeát, illetve a rendezvény partnereinek felajánlásait. A tavaly összeállt csapat okos casco biztosítási megoldást rakott össze, amely az autóhasználat alapján állapítja meg a szolgáltatás díját, automatikusan, egy OBD-II-portra dugott kiegészítő segítségével. A telematikára építő megoldás érdekessége továbbá, hogy a biztosítást közösségi alapokra helyezné, amelyben a felhasználók kockázati közösségekbe rendeződve saját szabályokat határozhatnak meg az általuk használt biztosítási konstrukcióhoz, a csatlakozást pedig akár különböző feltételekhez is köthetik - például megfelelően magas vezetési pontszámhoz, amelyet a szolgáltatás a telematikai adatok alapján oszt ki. A tervek szerint az egész mögött egy nagy biztosító partner nyújt fedezetet, ezt a partnert igyekszik most a csapat levadászni, amire a FintechShow trófeájával a zsebükben biztosan jobb esélyük lesz.