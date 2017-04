Meghiúsult a LeEco felvásárlási terve a Vizio kapcsán

Mégsem vásárolja fel az elektronikai eszközök és autók gyártásával foglalkozó kínai LeEco az amerikai televíziógyártó Viziót. Az akvizíciót tavaly júliusban jelentette be az ázsiai vállalat, amely 2 milliárd dolláros vételárról szólt. A folyamatnak tavaly év végén kellett volna befejeződnie, de közben széles körben kiderült a Vizio tiltott nézőfigyelési tevékenysége, amely miatt az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnak (FTC) és a New Jersey-i fogyasztóvédelmi hivatalnak 2,2 millió dollárt kell fizetnie, mint ahogy arról mi is beszámoltunk.

A követőrendszer 2014 óta működött a Vizio készülékein, a megfigyelő szoftver automatikusan bekapcsolt, másodpercről másodpercre rögzítette a tévé képernyőjén megjelenő információkat, majd összekapcsolta azt a nyilvánosan elérhető televíziós-, filmes- és reklámtartalmak adatbázisával, és továbbította a gyártó szervereire. A vállalat eleinte nézettségmérési okokból gyűjtötte a tévénézési szokásokat, később pedig a reklámok hatását is mérni kezdte az IP címekkel összekapcsolva, így a cégek követhették például azt, hogy egy reklám után a néző meglátogatta-e a weboldalukat. A problémát azonban legfőképp az jelenti, hogy a nézők csak egy rövid üzenetet kaptak az "adatvédelmi szabályzat változásáról", az új vásárlók viszont semmilyen tájékoztatást nem kaptak erről - az FTC, a fogyasztóvédelem és a közvélemény szerint is mindez elítélendő tevékenység volt, a kínai szabályozók pedig ezek szerint nem akarták vállalni a cég bekebelezésével járó kockázatot.

A felvásárlást követően a Vizio önálló egységként működött volna a LeEco vállalaton belül, amely ezzel tudta volna erősíteni jelenlétét az amerikai televíziós piacon - a felénk kvázi ismeretlen Vizio ugyanis az Egyesült Államokban a legnagyobb tévégyártók között szerepel, 2015-ben például a második helyen végzett. A szerződés szerint az okostévés cég által fejlesztett Inscape technológiai licence tíz évig megmaradt volna, ahogy minden korábban kötött disztribúciós megállapodás is. Összességében pedig a felvásárlással a LeEco vált volna "a legnagyobb internetes TV hozzáférési ponttá" a világon, ahogy a The Verge korábbi cikke fogalmazott.

A LeEco széles termékkínálata

A LeEco nagyon sok különféle elektronikai eszköz gyártásával foglalkozik, köztük például okostelefonokkal, androidos okosbiciklikkel és elektromos autókkal, úgyhogy a televízió csak egy szeletet jelent az ágazatok közül. A vállalatnak azonban több pénzügyi problémája is akadt az utóbbi hónapokban, például késlekedett az amerikai alkalmazottak kifizetésével és több beszállító számláinak rendezésével. Ezek miatt már korábban felmerült, hogy csúszik vagy meghiúsulhat a nagyméretű felvásárlás - legutóbb a Pekingből tudósító Caixin hívta fel a figyelmet az anyagi gondokra, de akkor a LeEco szóvivője úgy nyilatkozott, hogy "az üzlet még mindig a szabályozói elfogadásra vár".

Megszületett a döntés az új fejlemények szerint, "az egyesülési megállapodás nem fog folytatódni a szabályozói ellenszél miatt" - közölte a LeEco szóvivője. Az iparági híresztelések alapján a kínai szabályozók nem voltak hajlandóak jóváhagyni a felvásárlást, írja például a Bloomberg a szigorú kínai döntéshozásról. Bizonyos szakértők szerint ez nem lesz akkora gond a kínai gyártó számára, mivel az üzletet többen túlárazottnak tartották.

Ehelyett partneri viszonyban dolgozik tovább a két cég a LeEco újonnan kiadott közleménye szerint. A cég által fejlesztett Le app beépül néhány Vizio termékbe, az amerikai gyártó okostelevíziói pedig eljutnak Kínába az együttműködésen keresztül. Így nem sikerült a LeEco terve, hogy a felvásárláson át nagyobb befolyással jelenjen meg az Egyesült Államokban, de a szoftverintegrációval mégis elért valamilyen szintű terjeszkedést. A Vizio sorsáról egyelőre nem lehet többet tudni, amely az akvizíció bejelentése előtt a tőzsdére lépéssel foglalkozott, és közzé is tette az ehhez szükséges részletes pénzügyi beszámolót (S-1 dokumentumot) - most viszont az FTC bírsága és az elterjedt negatív megítélése miatt nem valószínű, hogy a tőzsde vagy egy újabb felvásárlás hamarosan kilátásban lenne.