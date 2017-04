Csikkzsebből rántotta elő legújabb csúcskártyáját az Nvidia

Bár a konkurencia válasza továbbra sem érkezett meg, az Nvidia nem várt tovább, a cég bő nyolc hónap után leváltotta Titan X csúcskártyáját, helyére pedig annak egy kvázi felturbózott verzióját, a Titan Xp-t ültette. A lépésnek termékstratégia okai lehetnek, a tervezőcég pár hete bemutatott GeForce GTX 1080 Ti VGA-ja ugyanis közel féláron hozta el a csúcskártya tempóját, ami gyakorlatilag okafogyottá tette az 1200 dolláros terméket. Az áldatlan állapot ugyanakkor nem tartott sokáig, a napokban elrajtolt Titan Xp visszaállította a paletta prémiumkategóriáját, amivel az Nvidia bebiztosította magát a konkurenciával szemben. Az AMD pár héten belül bemutathatja Vega névre keresztelt csúcskártyáját, amelyeknek ezzel máris csökkent az esélye a leggyorsabb termékért folytatott kemény versenyben.

Az Nvidiának pofonegyszerű dolga volt, ugyanis a tavaly július végén bejelentett második generációs Titan X-szel taktikusan nem lőtt el minden puskaport, az új kártyához pedig így csupán a tartalékokat kellett feloldani. Mindez annyit tesz, hogy Titan Xp-n is a GP102-es grafikus processzor lapul, egészen pontosan annak teljes értékű variánsa. Ennek értelmében már a GPU-ban található összes, 60 darab SM (streaming multiprocessor) aktív, szemben az előd enyhén csonkított, 56 SM-es konfigurációjával. Mindez összesen 3840 darab CUDA magot jelent, ami körülbelül 7 százalékkal több az előd értékénél.

Ezzel párhuzamosan az órajel is változott, a magórajel 1481 MHz-re (+4,5%), a turbó pedig (+3,3%) 1531 MHz-re nőtt. A változtatások hatására a maximális elméleti számítási teljesítmény 11-ről 12,1 TFLOPS-ra emelkedett, ami szinte pontosan 10 százalékos előrelépés. Az Nvidia nem csak a GPU-hoz nyúlt hozzá, a memória is kapott egy kisebb lökést, a GDDR5X chipek órajele, ezzel párhuzamosan pedig a sávszélesség 11,4 százalékkal emelkedett, egészen pontosan 547,2 GB/s-re. Utóbbi ha csak néhány százalékkal is, de meghaladja az AMD közelgő csúcskártyájának értékét, a két HBM chippel érkező Vega ugyanis "csak" 512 GB/s-ra lesz képes. Egyedül a memória kapacitása nem változott, ez az előd értékének megfelelően 12 gigabájt maradt. A több végrehajtóegység és a magasabb órajelek ellenére a kártya TDP értéke nem változott, a keret most is 250 wattos.

A kártya hátlapja már nem úszta meg a módosításokat, a Titan Xp ugyanis megkapta a GeForce GTX 1080 Ti csatolókonfigurációját. Ennek értelmében (végre) eltűnt a DVI port, amivel a cég szerint javult a hűtés hatékonysága, a méretes csatlakozó ugyanis a meleg levegő útjában állt. Három DisplayPort és egy HDMI jelenléte mellett ez valószínűleg nem sokakat zavar majd, ráadásul utóbbi pofon egyszerűen, passzív adapterrel alakítható át DVI-ra.

A nyers számok alapján az új csúcskártya nagyjából 10 százalékkal lehet gyorsabb elődjénél, illetve ezzel együtt a GeForce GTX 1080 Ti-nél. A relatíve vékony különbségért cserébe vastag felárat számol fel az Nvidia, mivel az Titan Xp megkapta elődje nettó 1200 dolláros árcéduláját, amivel a közvetlenül alá besorakozó GTX 1080 Ti-nél potom 500 dollárral drágább. A csúcskártyát az elődhöz hasonlóan kizárólag az Nvidia forgalmazza, az csak a cég hivatalos webshopjából vásárolható meg.