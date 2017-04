Jön a Sony következő hatalmas e-papírja

Bár a papíralapú jegyzetek még mindig nem tűntek el teljesen, és nem mindenki digitális papírra írja gondolatait, a Sony egy új változatot készül megjelentetni a nagyméretű e-papír termékcsaládjában. A DPT-RP1 az elődjének számító DPT-S1 frissített változata lesz, ugyanúgy 13,3 hüvelykes formában kerül majd a boltokba, de lényegesen megnövelt felbontással. Míg a korábbi változat 1200 x 1600 pixel felbontású volt, addig az új változat már 1650 x 2200 képpontnyi információt jelenít meg.

Ezenkívül "könnyebb, világosabb és gyorsabb" az új változat mint az elődje, a Sony leírása szerint 5,9 miliméter vékony és 349 grammot nyom, vagy ahogy a The Verge idézi, olyan vékony mint egy 30 oldalas könyv. Azonban a korábbiakhoz hasonlóan, ez az eszköz is csak a PDF olvasásával birkózik meg, ezért a Sony fejlesztett egy asztali alkalmazást Digital Paper App néven, amely a weboldalakat és a dokumentumokat PDF formátumba alakítja át, majd vezeték nélkül át tudja küldeni a készülékre.

Mindez azt jelenti, hogy még mindig nem kényelmes az otthoni használata, de a Sonynak valószínűleg nem is ez az elsődleges célja. Már ahogy az előző változat megjelenésekor is megjegyeztük, a cég inkább az irodai dolgozóknak szánja a megoldást, ahol akkor is és még most is rengeteg papírral dolgoznak, ezért célszerű a használata például jogi területen, kormányhivatalokban és egyetemi kutatóintézetekben. A frissített verzió azt is jelenti, hogy a korábbi termékekkel sikerült elérnie a Sonynak a célcsoportot, akik igénylik a továbbfejlesztést, és ki tudják fizetni a még mindig borsos 720 dollárnak megfelelő jen árat egy digitális papírért.

A Sony már 2004-től, a Librie megjelenésétől kezdve jelen van az elektronikus tinta megoldást is felhasználó e-könyvekkel a piacon. Az azóta megnövelt méret segíti az olvasót abban, hogy nem kell a szövegekbe belenagyítani, és könnyű a jegyzetek elkészítése a dokumentumokhoz - mivel a DPT-RP1 is természetesen tartalmazza az íráshoz szükséges digitális tollat. Azonban mint ahogy a The Verge is megjegyzi, a Sony idő közben konkurenciát is kapott, mivel a reMarkable hasonlóan nagyméretű, 10,3 hüvelykes méretű e-Ink kijelzővel szállítja digitális papírjait várhatóan augusztustól kezdve. A Sony megoldása pedig a bejelentés alapján június 5-től lesz kapható, igaz, akkor még csak Japánban, a globális megjelenéséről viszont egyelőre még nincs hír.