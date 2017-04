Wi-Fi-megoldást fejlesztő startupot vásárolt fel az AMD

Váratlan felvásárlást eszközölt az AMD, a chiptervező egy texasi startupot, a Niterót akvirálta. Az Austinban székelő cégecske szintén a félvezetőiparban tevékenykedik, az a gigabites, 60 GHz-es Wi-Fi-hez fejleszt chipseteket. A felvásárlónak ugyanakkor a konkurensekkel (pl. Intel) ellentétben eszében sincs beszállni a különféle vezeték nélküli hálózati eszközök piacára, az AMD csupán a VR/AR kompetenciáját próbálja ily módon erősíteni. A Nitero fejlesztései ugyanis elsősorban épp ilyen eszközökben kapnak helyet, a következő generációs, vezeték nélküli VR/AR sisakokba és szemüvegekbe a startup fejlesztései is kerülhetnek.

Bár az AMD egyelőre nem beszélt konkrét tervekről, nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy átlássuk, hol lehet helye a cég portfóliójában egy ilyen technológiának. A részben Radeon grafikus processzorairól ismert vállalat idővel akár a GPU-kba is beépítheti a technológiát (vagy annak egy részét), így (bizonyos) videokártyákkal akár kiegészítő eszköz nélkül is működhetnének a jövő vezeték nélküli VR/AR eszközei. Ez növelhetné az eszközök használatának kényelmét, nem utolsó sorban pedig különféle optimalizációkkal akár a videokártya és a sisak közötti kapcsolat minősége, ezzel együtt pedig a teljes felhasználói élmény jobb lehetne a kevésbé szorosan integrált eszközökénél. A hírek szerint a Nitero már több VR-sisak fejlesztővel is együtt dolgozik, amely partneri pozíció a felvásárlással átkerült az AMD-hez, amit a cég ügyesen kamatoztatva növelheti saját és termékei befolyását.

Az akvizíciónak egy másik nézőpontból is van értelme, hisz a már említett Intel, valamint a részben szintén konkurens Qualcomm egyaránt rendelkezik 60 GHz-es Wi-Fi-hez szükséges fejlesztésekkel, ugyanakkor a szóban forgó két cégnél hiányzik az erős GPU, ami a megfelelő VR élményhez elengedhetetlen. Az AMD utóbbi kompetenciáját meglovagolva az elsők között szállt fel a VR/AR vonatra, és bár a tavalyi év nem hozta a termékek és technológia terjedésével kapcsolatos, talán bizonyos esetekben túlzó elvárásokat, a cég láthatóan abban bízik, hogy a nagy robbanás csak idő kérdése.

A LinkedIn leírás szerint a Nitero mindössze 51-200 alkalmazottat foglalkoztat a texasi Austinban található bázison, amely városban egyébként az AMD egyik nagyobb központja is található. A startup 2009-ben alapult, a fejlesztések pedig a University of Melbourne-ből és sydney-i Nemzeti Elektronikai Intézetből (NICTA) gyökereznek, a Nitero utóbbiból vált ki 2011-ben. A tranzakciót több kockázatitőke-befektető segítette, a listán ott a Austin Ventures, Southern Cross Venture Partners és a Trailblazer Capital is.

Érdemes lesz nyomon követni, hogy az AMD tud-e, és ha igen pontosan mennyit profitál majd az akvizícióból. A cég tőke híján ritkán eszközöl felvásárlásokat, ráadásul azok pedig az elmúlt években meglehetősen rosszul sültek el. A vállalat bő 10 éve bőven a valós értéke felett vásárolta fel a GPU-s kompetenciáját jelentő kanadai ATI-t, az 5 évvel ezelőtti SeaMicro akvizíció pedig még ennél is nagyobb ballépésnek bizonyult, ugyanis a 334 millió dolláros vételár nagy részét kénytelen volt leírni az AMD, tehát az ultrasűrű szervereket tervező és gyártó cégért kifizetett összeg nagy része gyakorlatilag az ablakon kidobott pénznek bizonyult.