A kiadóknak juttat vissza pár felhasználót az Instant Articles

Bevezette az Instant Articles megoldásában az emailes feliratkozási és a Facebook oldal kedvelési funkciót, amellyel a kiadók növelni tudják az olvasóik elköteleződését - közli a Facebook Media oldalon Josh Robert termékmenedzser. Az "azonnali cikkek" a Facebooknak az a szolgáltatása, amellyel a közösségi oldalon lényegesen gyorsabban jelennek meg a tartalmak - a kiadók szempontjából pedig ez azért előnyös, mivel sokan a barátaik megosztásaiból értesülnek a fontos hírekről, emiatt a Facebookról érkező forgalom meg is haladja a Google-rereferenciákét.

Veszélyként már az Instant Articles bevezetésekor is megemlítettük, hogy a még erősebb Facebook-integráció könnyen odáig vezethet, hogy a közösségi oldalon keresztül elért olvasók teljesen mellőzni fogják a lapok saját felületét. Ezzel pedig a lapok még többet veszthetnek saját erejükből és identitásukból, pedig korábban is arra panaszkodtak, hogy a közösségi oldalnak túlzott forgalomgeneráló hatalma van. Az új funkciók mintha ebből szeretnének valamit visszacsorgatni a kiadók kezébe, bár a beépített oldal "kedvelés" gomb ugyanúgy a Facebookon tartja a felhasználókat.

Az email címek megadását követően az olvasók értesítést kaphatnak például a legfrissebb cikkekről, vagy az oldal bármilyen közleményéről, amelynek hivatkozása már közösségi óriás helyett a forráshoz vezet. A Facebook azt az előnyt tudja biztosítani a felület beépítésén kívül, hogy mivel az olvasók email címével eleve rendelkezik, ezért előre beírja azt a mezőbe, és csak jóvá kell hagyni a feliratkozni szándékozóknak - emeli ki a TechCrunch. A kiadók ebben az esetben is hozzáadhatják a saját megjelenési elemeiket, például a logójukat és a márka színeit, valamint egyedi szöveget is írhatnak a mezőhöz.

Korábban a két funkció tesztüzemmódban futott két nagy amerikai cégnél, a Slate-nél és a The Huffington Postnál, amelyek képviselői természetesen pozitívan nyilatkoztak az újdonságról a közleményben. Előbbi 41 százalékos növekedést tapasztalt az emailes feliratkozók számában két hónap alatt, utóbbi pedig 29 százalékkal tudta növelni a reggeli email értesítőre feliratkozók számát. A The Huffington Post üzletfejlesztési vezetője azt is hozzátette, hogy az új Facebook-funkcióval elért felhasználók ugyanúgy az oldalon maradtak, mint a weboldalon feliratkozók, úgyhogy a jövőben a mobilalkalmazásuk letöltésszámát szeretnék tovább növelni a közösségi oldal fejlesztőivel közösen.

Az Instant Articles fejlesztői ugyanis a bejelentés szerint két új funkció tesztelését végzik. Egyrészt a kiadók mobilappjainak próbálnak nagyobb letöltési számot generálni az "instant cikkeken" keresztül. Másrészt ingyenes próbaidőszakot fognak biztosítani az előfizetők számára. A fejlesztések nem önzetlenek, hiszen a Facebook minél több kiadót szeretne bevonni a programba, amellyel a felhasználók a közösségi oldalon át érik el a tartalmakat. Viszont ezért cserébe Zuckerberg cége kénytelen a kiadóknak is kedvezni az elszipkázott forgalomért, amelyet még olykor hibás nézettségi adatok továbbításával is tetéz, ezért a kiadókkal közös együttműködést serkentő "The Facebook Journalism" projekten belül a közösségi oldal több jövőbeli elemet is megemlít, köztük az újságíróknak szánt képzéseket, a megtévesztő hírek elleni funkciókat és egyéb kiadókat segítő eszközöket, mint amilyenek a mostani bejelentésben is szerepelnek.