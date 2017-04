A Google is másra hárítja a tényellenőrzést

Új funkciót vezetett be a Google a megtévesztő hírek kapcsán, amelyek a kereső találati oldalain is nagy mennyiségben jelen vannak. Mostantól az olyan hírek mellett, amelyet egy független tényellenőrző bizottság már átnézett, megjelenik, hogy ki igényelte a téma vizsgálatát, melyik szervezet igazolta és egy hivatkozás a pontos indoklás szövegéhez - írja a Google blogja. A Fact Check címke mutathatja, hogy a keresett hír igaz, hamis vagy valahol a kettő között van, például többnyire igaz. Az új funkció elméletben minden országban és minden nyelven elérhető a keresőből és a Hírek menüpontból egyaránt, de ehhez a megbízhatónak elfogadott tényellenőrző is szükséges.

A szervezetek hitelességét a Google algoritmusa ellenőrzi, de annak részleteit a cég nem közölte, hogy mi alapján nyilvánít egy csoportot megfelelőnek. A bizottságnak viszont részletes követelményekhez kell igazodni, amelyben leírják, hogy melyik hírt milyen források és következtetések alapján nyilvánították igazoltnak. Továbbá ha egy oldaltulajdonos tartalmának felülvizsgálatát kéri valaki, akkor a tartalomgazda beilleszthet a weboldalba egy "ClaimReview" struktúrájú adatlapot, amely szintén megjelenik a találatok között - azonban, ha a Google ezt mégsem találja megfelelőnek, akkor nem jeleníti meg az "ellenőrzött" címkét vagy akár eltávolíthatja az egész oldalt a Google Hírekből.

Azt a Google minden lehetséges módon hangsúlyozza, hogy saját maga nem végez tényellenőrzést, mégis, a szervezeteket jóváhagyó algoritmusok és a közzétett adatlapok elrejtése befolyásolhatja a megjelenést. Sok minden más mellett azt sem közli a kereső óriás, hogy abban az esetben mit fog feltüntetni a találatok mellett, ha saját maga távolította el a hírt igazoló adatlapot. Az viszont egyértelmű, hogy a legtöbb hír mellett a továbbiakban sem lesz majd megtalálható a címke, főleg a magyar nyelvű hírek mellett, de ez már előrelépés a korábbi állapothoz képest.

Az ellenőrzött hír címkét szűkebb körben a Google már korábban is tesztelte tavaly októberben, az amerikai választások előtt. Most pedig az egyre fokozódó kritikák miatt a kiterjesztése mellett döntött. "Miután kiértékeltük a felhasználók és a kiadók visszajelzéseit, a Google Híreken belül mindenhol elérhetővé tettük a Fact Check címkét, és kiterjesztettük minden nyelven a keresőre is." - írja Justin Kosslyn, a Google internetbiztonsági fejlesztéseivel foglalkozó Jigsaw termékmenedzsere a közleményben.

A Google-nek már csak azért is fontos volt a lépés, mivel a Facebook már hónapokkal korábban bejelentette a hírek ellenőrzésének kiterjesztését független, újságírókból álló hálózat számára. Ezt követően pedig a Google is a kritikusok célkeresztjébe került a Featured Snippets funkció miatt, amely látszólag tényszerű, de valójában sokszor félrevezető választ ad a feltett kérdésekre. A cég hárította a felelősséget, mondván a keresőben megjelenő hírek tartalmának vizsgálata nem tartozik a feladatai közé, de a Fact Check funkció kiterjesztése mutatja, hogy kísérletet tett valamilyen megoldásra.