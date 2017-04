Nem lesz több vSphere Data Protection

Megszűnik a vSphere Data Protection - jelentette be a VMware. A vSphere mellé adott, a licenc árában foglalt backup- és visszaállítási megoldást a jövőben nem mellékeli majd a szoftvercsomaghoz, a 6.5-ös vSphere lesz az utolsó, amely a VDP-t is tartalmazza. Ahogy nagyvállalati termékeknél szokásos, a bejelentés nem azonnali hatályú, vagyis a szoftver elérhető és támogatott marad még évekig, aktív Support and Subscription szerződéssel rendelkező ügyfelek számára. A VDP utolsó, 6.0-s és 6.1-es kiadása ennek megfelelően 2020 márciusáig támogatott marad.

A döntést a VMware egyébként azzal indokolja, hogy a jövőben az általános vSphere Storage API-ra szeretne fókuszálni, erre építhet hasonló megoldást bármely backup-szállító, amelyeknek így nem kell majd versenyezniük a beépített megoldással. A másik érv, hogy az ügyfelek inkább a mentési megoldások konszolidálása felé mozognak, ezzel a VDP-t egyre kevésbé használják.

EMC alapokon

A VDP alapját egyébként az EMC Avamar backup-megoldása szolgáltatta, gyakorlatilag ezt integrálta a VMware a saját vSphere portfólióba. A tárológyártó számára is volt értelme ingyen adni a szoftvert, az ugyanis kiemelt támogatást nyújtott az EMC saját storage-eihez, kombinációban pedig fejlett extra funkciókat is kínált a megoldás, például támogatta a Data Domain Boost funkcióját. Így a VDP jó ügyfélszerző megoldásként működött - érdekes lenne tudni, hogy az együttműködésben mi változott meg, a Dell által felvásárolt EMC (vagy a VMware) szakította-e azt meg.

A hup.hu kommentelői szerint gyakorlatban a VDP nagy előnye volt, hogy beépülő modulok széles kínálatával rendelkezett, amely lehetővé tette, hogy a mentés tényéről értesüljön a gépen futó alkalmazás is, amely így a mentés idejére fel tudta függeszteni a műveleteket. Így például egy SQL Server, SharePoint vagy Exchange gépről is tud konzisztens snapshotot készíteni. Ilyen megoldást a piacon elérhető ingyenes vagy olcsóbb alternatívák nem nagyon kínálnak, így a VDP kiváltása meglehetősen költséges feladatnak ígérkezik.

A VDP-felhasználókat közben az EMC is igyekszik magához csábítani, a cég egyedi ajánlatot kínál. Ebben ingyenesen 3 éves Avamar Virtual Edition licencet kínál, nyilván az amúgy Avamar-felhasználó szervezetek házon belül tartása végett.