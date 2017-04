Kíméletlenül gyomlálja a Maps kamuüzleteit a Google

Felveszi a kesztyűt a térkép szolgáltatásán felbukkanó hamis üzletmegjelölésekkel szemben a Google. A Google Maps pontosabbá tételében nem csak az egyes régiók pontos ábrázolása, netán az utcanevek helyesírása játszik fontos szerepet, de az online térkép felületén megjelenő üzletek, szolgáltatások hitelessége is, amelyek felkereséséhez a felhasználók előszerettel veszik igénybe a Mapset.

A vállalat most blogposztban számolt be róla, hogy az utóbbi években sikerült sokkal precízebbé tenni ezt a funkciót: a hatékonyabban szorította ki a nem létező vállalkozásokat a Google Mapsra tűző, vagy épp létező üzletüket illetéktelenül sajátjukként feltüntető csalókat szolgáltatásából. A Google szerint a hasonló szélhámosok 2015-ben élték aranykorukat, a hamis hirdetések számát azonban a vállalatnak azóta 70 százalékkal sikerült visszaszorítania. Jelenleg a térképes keresések nagyjából fél százaléka vezet álhirdetéshez.

A Google Mapset használó csalók az elmúlt években több módszerrel is próbálkoztak, a legnépszerűbb visszaéléstípus, mikor valamilyen szakembernek, lakatosnak, vagy épp villanyszerelőnek adják ki magukat, az adott vállalkozás székhelyeként hamis címet adnak meg, elérhetőségként pedig könnyen lecserélhető VoIP számokat használnak. A cím esetükben valójában irreleváns, hiszen maguk mennek ki házhoz az ügyfelekhez. A hamis hirdetések nagyjából 40 százaléka épített erre a módszerre. A keresőóriás szerint ugyancsak elterjedt stratégia, létező üzletek lokációját elkötni, ahhoz a csalók saját elérhetőségét megadva, majd a jelentkező ügyfeleket egy megszabott díjért cserébe továbbítani a gyanútlan vállalkozásnak - ez technika az esetek 10 százalékára jellemző.

A vállalat a szélhámosok visszaszorítására több óvintézkedést is bevezetett: a térképére frissen felkerülő üzleteket hagyományos, fizikai levélben is megkeresi, amennyiben az célba ér, a vállalkozás tulajdonosa a rajta található azonosítóval aktiválhatja az üzlet Maps-jelölését. Ha pedig a Google azt látja, hogy egy cég gazdát cserél, automata telefonhívással ellenőrzi a váltást. Sajnos ezek az ellenőrözőmódszerek nem kijátszhatatlanok, a cég tapasztalatai szerint azokat a csalók többek között postafiókokkal rendelkező boltok címének megadásával kerülik meg, de akár phishing támadás is elképzelhető, amelyen a támadó valahogy ráveszi az üzletet vagy annak egy alkalmazottját, hogy ossza meg vele a Google-től kapott azonosítót.

Egyes esetekben ezért a vállalat egy újfajta azonosítási programot tesztel, a tavaly indított kezdeményezésben a saját üzlethelyiséggel nem rendelkező lakatosok és vízvezetékszerelők körében egyes területeken plusz hitelesítési lépéseket is bevezet. A Google emellett már azokat az eseteket is külön ellenőrzi, mikor egy-egy üzlet valószínűtlenül messzire költözik eredeti helyétől, továbbá algoritmusokkal is kutat az álhirdetésekre jellemző tulajdonságokkal rendelkező regisztrációk után. Az új intézkedésekkel a keresőóriás már képes a hamis hirdetések 85 százalékát kiszűrni még mielőtt azok megjelennének a Maps felületén. Ez persze még mindig nem jelent teljes körű védelmet, a cég ugyanakkor folyamatosan vezet be újabb óvintézkedéseket a valódi vállalkozások és üzletek védelmére.