Veszteségmentes zenén dolgozik a Spotify

Újabb szolgáltatás bevezetését tervezi a zenestreamelő Spotify a veszteségmentes audiováltozat megjelentetésével, írja a The Verge. Mostanában sorra jelennek meg a svéd vállalattal kapcsolatos hírek, köztük az ötvenmillió fizetős felhasználószám eléréséről, majd a fizetős-exkluzív szerződések kötéséről, és azóta megerősítette a szolgáltató a Universal Music Grouppal kötött megállapodás tényét is. Mindezt pedig feltételezhetően a cég tőzsdei bevezetés reményében teszi - a friss hírek szerint erre már év végén sor kerülhet, méghozzá a WSJ szerint kezdeti részvénykibocsátás (IPO) nélkül.

A veszteségmentes (lossless) zenei szolgáltatás tehát csak egy a sok próbálkozás közül, amellyel Hi-Fi verziót egyébként 3000 forintos havidíjért kínáló freemium-ellenes Tidalt, továbbá az Apple Music szolgáltatást próbálja mindenképp maga mögött tudni a versenyben. A legnagyobb konkurenciát az Apple jelenti, amelynek zenestreaming megoldása csak két évvel ezelőtt indult, de a legutóbbi adatok szerint már 20 millió előfizetőnél tart.

Eddig a svéd zenestreaming szolgáltató 160 kbps-re tömörítette az asztali verzió felvételeit, a mobilalkalmazásban pedig ugyanez 96 kbps minőségben hallható, amelyet a Spotify normál hangzásnak nevez. Ezenkívül az előfizetők számára elérhető a 320 kbps minőség a prémium csomagon belül. Harmadikként pedig a cég március óta A/B teszteli a Hi-Fi szolgáltatást, vagyis a veszteségmentes CD-minőségben lejátszott zeneszámokat. A The Verge értesülései szerint ez a megszokott, 6-9 eurós előfizetői díjon felül 5-10 dollárba fog kerülni, de a streamelős cég nem akart nyilatkozni ebben a kérdésben.

A veszteségmentes változat 1 411 kbps minőséget jelent, amely többszöröse az eddigi értékeknek. Hagyományosan a zeneszámok a nyílt forrású OGG Vorbis kodekkel tömörített formátumban készülnek (míg az Apple Music és a Tidal az AAC-t használja), vagyis egy algoritmus eltávolítja az audiofelvételből azokat a biteket, amelyek az emberi fül számára alapesetben nem feltűnőek, és így sokkal kisebb a zenefájlok mérete - a veszteségmentes verzióban viszont a rendszer semmilyen információt nem távolít el, ami elviekben jobb hangzást eredményez.

Egy 2015-ös teszt a Spotify, az Apple Music és a veszteségmentes minőséget kínáló Tidal összehasonlításáról

Valójában azonban a három különböző változatot az átlag hallgató számára nehéz megkülönböztetni. A The Verge összeállított egy rövid tesztet is, amelyben három zeneszám alapján lehet kiválasztani, hogy az adott részlet 1 411 kbps veszteségmentes verzió, esetleg 320 kbps prémium vagy 160 kbps standard minta. Bár mindegyiknél azt írja a rendszer, hogy a felhasználók 44 százaléka válaszolt helyesen a kitöltők közül az első próbálkozásra, de a harmadik példából az is látható, hogy az eredeti felvétel minősége is befolyásolhatja az eredményt.

Azt már a Spotify hazai megjelenésekor megállapítottuk, hogy a 96 kbps mobilos verziónál valóban nem annyira telt a hangzás, viszont nagyon takarékos. A 160 kbps már tisztább hangzást eredményez, csak a dinamikában tapasztalható eltérés, viszont a 320 kbps felbontás már nagyobb hangrendszereken és drágább fejhallgatókon is megfelelően szól. Abban viszont kételkedünk, hogy az 1 411 kbps megéri-e az előrejelzett 5-10 dolláros felárat. Összességében elképzelhető, hogy a jó fülűek hallják a különbséget a három verzió közt, de az átlagos hallgatóknak, átlagos hangosítással szinte elhanyagolható az eltérés hangzásban.