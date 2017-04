Itt a lista: mit gyűjt rólunk a Windows?

A közelgő (sőt: manuálisan már telepíthető) Creators Update kapcsán a Microsoft úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza, pontosan milyen adatokat is gyűjt a Windows operációs rendszerek telemetriai rendszere. A cég már korábban igyekezett ebbe az irányba mozogni, egyszerűsítette és egyértelműbbé tette a telepítés során elérhető információkat és a háromállású kapcsolóból kétállásút csinált. Most ennél jóval tovább megy a cég, eddig ilyen teljességű és mélységű listát a Microsoft nem publikált, ez most egy fontos áttörés lehet a transzparencia és a felhasználók megnyugtatása felé.

Nincsenek meglepetések

A részletes lista alapján a Windows 10 Creators Update "alap" beállítás mellett összesen 20 kategóriában gyűjt adatokat, ezek egyenként egy vagy több eseményt tartalmazhatnak, ez eseményenként pedig általában 5-10 különböző adatmezőt jelent. A lista és a mellékelt leírás puszta hosszából egyértelmű, hogy a telemetria bizony roppant átfogó adatgyűjtést végez, a Windows Update sikerességi mutatóitól a hardverleltárig, a telepítő eseményeitől a változatos fagyások utáni hibajelentésig.

A középső csúszkával lehet váltani az "alap" és "teljes" adatgyűjtés között.

Az elképesztően alapos listát (viszonylag felületesen) sikerült átnyálazni, ennek alapján kijelenthető, hogy az alapszintű telemetria tényleg csak a rendszer működésére vonatkozó adatokat gyűjti, a hardveres stabilitástól a különböző folyamatok sikeres lezárásáig. Az adatok körét ráadásul a Microsoft jelentősen visszavágta a Creators Update-tel, nagyjából feleannyi adatpontot jelent az "alap" szint, mint az előző Windows 10-alverziónál.

Ami némileg vitatható lehet, az a "népszámlálás", a Census kategóriában ugyanis a Microsoft a hardveres és szoftveres konfigurációt gyűjti be, részletekbe menően (az akku kapacitásától a kamera felbontásáig, az internetszolgáltató azonosítójától a változatos komponensek gyártójáig). Ebben a gyűjtésben bőséggel szerepelnek egyedi azonosítók, mint az alaplap sorozatszáma, az IMEI-szám, az eszközök egyedi azonosítói, illetve számtalan olyan információ, amelyre a stabilitáshoz nincs szükség, a telepített bázis feltérképezéséhez viszont igen.

Felhasználóhoz köthető egyedi azonosítót egyet találtunk, az Xbox Live adatcsokornak része az eszközhöz kötött Xbox-azonosítók listája - ez nem világos, hogy csak a konzolokra, vagy a Windows 10-et futtató PC-kre is igaz. Ezen kívül a Microsoft láthatóan nagyon odafigyelt, hogy személyes adatot ne gyűjtsön, az egyes eszközöket névtelen (de ahogy fentebb láttuk, egyedi) azonosítók alapján vizsgálja. Ugyanígy az "alap" adatgyűjtésnek nem része semmilyen felhasználói adat, tehát például szöveges vagy képi adatok nem jutnak fel a szolgáltatásba.

A program meghirdetett célja, hogy a Windows stabilitását javítja, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Microsoft mindent elkövet, hogy minden olyan információt összegyűjtsön, amellyel a potenciális hibaforrásokat (telepített szoftvereket, hardverkonfigurációt, meghajtóprogramokat) a jelentkező hibákhoz tudja rendelni, így fel tudja térképezni az ok-okozat relációkat. Ezen túl alapos diagnosztikát küld a Windows Update, ez megint indokolható a törekvéssel, hogy a cég igyekszik a rendszert megbízhatóan és biztonságosan tartani.

Arra azonban a Microsoft továbbra sem ad választ, hogy az adatgyűjtés miért szigorúan kötelező. A milliárdos nagyságrendű telepített bázissal ugyanis a cég nem szorul rá, hogy minden egyes gépről és minden egyes eseményről ilyen részletességű információt gyűjtsön, statisztikai módszerekkel, mintavételezéssel is hasonló eredményeket lehetne elérni - úgy, hogy közben az adataikra különösen érzékeny felhasználók letilthatnák a szolgáltatást.

És persze fontos a fentiek mellett megjegyezni, hogy ezek a megállapítások kizárólag az "alap" adatgyűjtésre vonatkoznak. Van emellett egy másik, "teljes" fokozat is, amely sokkal szélesebbre nyitja az adatgyűjtő zsák száját, abba pedig már bőséggel kerülnek felhasználói adatok, információk is. Ezt a cég a "személyre szabott" élményekkel indokolja, az adatok birtokában ugyanis változik az egyes alkalmazások és online szolgáltatások viselkedése.

Van szélesebb

A "teljes" diagnosztikai (helyesebb kifejezés: analitikai) adatgyűjtésről kicsit felületesebb (de informatív) listát állított össze a Microsoft. A csomagban már egyértelműen megtalálható a felhasználó microsoftos felhasználóneve, az alkalmazások használatára vonatkozó részletes információk (hová és hányszor kattint, milyen üzeneteket kap) illetve felhasználó által generált adatok is (például dokumentumok, amelyek megnyitása nem sikeres). Egészen érdekes információmorzsákat is gyűjt a rendszer, például hogy bizonyos tevékenységek végrehajtása mennyi időt vett igénybe (például az ébresztőóra beállítása).

Sokatmondó a tartalomfogyasztásra vonatkozó analitika: a Movies app esetében esetében a rendszer jelenti, hogy a lejátszott tartalom milyen felbontással, milyen színpalettával, kódolással és titkosítással rendelkezik, a lejátszás mennyire volt folyamatos, amennyiben hiba volt, milyen URL-ről érkezett a problémás adatcsomag, teljes képernyős volt-e a lejátszás. Ezek az adatok nem különböznek attól, amit weben vagy a mobilappok kapcsán a fejlesztők már évek óta használnak felhasználói analitikára - ráadásául az esetek jelentős részében ez nem is opcionális.

A telemetria egyébként ma már nem csak a Windows 10 része, automatikus frissítés formájában ezt a funkciót a Windows 7 és a Windows 8/8.1 is megkapta - a régi verziókat használva sem menekülhet tehát a felhasználó. A Windows 7 esetében a telemetria része a Convenience Rollup névre keresztelt de facto szervizcsomagnak (kumulatív frissítésnek) is, telepítésének elkerülése emiatt nem is nagyon lehetséges.

Az "alap" adatgyűjtés részletes leírása itt érhető el, a "teljes" analitikáé pedig itt.

Ráégett a bélyeg?

A Microsoft nagyon szeretné elkerülni, hogy a Windows 10-re ráégjen a "kémkedő operációs rendszer" bélyege, ehhez pedig kommunikációs stratégiaként passzol is a most elindított átláthatósági hadjárat. Nagy kérdés azonban, hogy a felhasználók bizalmával (és idegeivel) már egy ideje játszó cég vissza tudja-e szerezni a kissé megcsorbult nimbuszát, vagy a Google és a Facebook mellett a magánélet ellenségeként szerepel majd a népi emlékezetben.

A cég helyzete egyáltalán nem könnyű: egyrészt olyan adatokra van szüksége, amelyeket ma már gyakorlatilag minden cég (a legutolsó kis startupig) begyűjt: az appok vagy weboldalak használati statisztikáit ma már mindenhol kisebb csapatok elemzik mélyrehatóan - ezek hiányában a Microsoft komoly versenyhátrányba kerül. Másik oldalról viszont az adatvédelem, a magánszféra védelme a cég versenyelőnye a Google-Facebook duóval fémjelzett webes cégekkel szemben (ezt volt hivatott nyomatékosítani a hírhedt Scroogled kampány is), az agresszív adatgyűjtés ezt a pozíciót fokozatosan aláásta.

A most megtett lépés, a transzparencia felvállalása, a gyűjtött adatok körének drámai szűkítése és a maradék listázása feltétlenül szükséges volt a helyzet stabilizálásához. De hogy elegendő-e ahhoz, hogy a Windows 10-et a paranoidabb, de véleményvezérnek számító felhasználók is bizalmukba vegyék? Erre majd csak a következő hetek-hónapok-évek adnak majd választ.

Elérhető a Creators Update

A Microsoft közben hivatalosan is elérhetővé-telepíthetővé tette a 1703-as frissítést, a kíváncsiak immár úgy is feltehetik ezt, ha nem lépnek be a Windows Insider programba. Mást nem kell tenni, mint ellátogatni a Windows Update felületére az operációs rendszeren belül és követni az utasításokat, a megnyíló weboldalon pedig letölteni a telepítést végző eszközt. Ez automatikusan megvizsgálja a számítógép kompatibilitását és amennyiben leokézzuk, letölti, majd telepíti a Creators Update-et.

Sajnos sokkal rosszabb a helyzet a telefonos oldalon, a rendelkezésre álló információk alapján csak maréknyi modellen lesz elérhető a Creators Update. A lista roppant rövid, a Lumiák közül csak az 550, 640/640XL, a 650 és a 950/950XL támogatott, az összes többi, egyébként Windows 10-zet kapó telefon marad a legutolsó elérhető kiadáson. Kap még frissítést két Alcatel mellett a HP Elite x3 és a VAIO windowsos mobilja is, ezzel együtt azonban a lista roppant rövidre sikerült - igaz, a cég hivatalos közleménye szerint ez még nem a teljes, végleges lista, nem számítunk arra, hogy a Microsoft weboldalán később publikálandó névsor ennél hosszabb lenne.