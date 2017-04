Reklámok helyett támogatói rendszert hoz létre az Adblock Plus

Felvásárolta a hirdetésblokkoló Adblock Plus anyacége, az Eyeo a Flattr adományplatform megoldást, amelynek célja a különböző webes tartalmak támogatásához fizetőrendszer kialakítása. A két cég együttműködése már lassan egy éve tart, hogy kialakítsanak egy stabil szolgáltatást a felhasználók számára a kedvelt tartalmaik pénzügyi segítéséhez. A tervek szerint a jövőben a közös fizetési rendszer lehetővé teszi majd, hogy a weboldalal látogatói a saját profiljukból több különböző szolgáltatást, illetve tartalomkészítőt egyszerűen támogathassanak.

A korábban közösen kialakított megoldás lényege, hogy a felhasználók kijelölhetnek egy havi keretet, amelyet felajánlanak a kiadók számára. A rendszer annak arányában osztja el az összeget a meglátogatott oldalak között, hogy azokon az adott hónapban mennyire volt aktív a felhasználó. A Falttr Plus korábban is hasonló rendszert dolgozott ki, de ebben a kiadók nem részesültek automatikusan az adományokból, hanem nekik is fel kellett iratkozni a rendszerbe - eközben pedig a cég 10 százalék részesedést levont. A szolgáltatás jövőjét és a terveket a két cég nem részletezte a mostani bejelentésekor, mint ahogy a felvásárlás összegét sem. Mindössze annyit árultak el az alapítók, hogy a közös munka rávilágított arra, hogy a partneri viszony helyett az akvizíció a legjobb megoldás.

"Izgatottak vagyunk, hogy folytathatjuk a munkát a Flattr projekten, és visszaadhatjuk a kontrollt az internet felhasználóinak. Nekik kellene dönteni, hogy hogyan akarják használni az internetet, és hogyan támogatják azokat a tartalmakat, amelyeket szeretnek. Az internet egy decentralizált hálózat a kreativitás megszámlálhatatlan forrásával. Ennek a nyílt és szabad internetnek olyan fizetési rendszerre van szüksége, amely ezekre a központi értékekre épít." - írja a Flattr társalapítója, Peter Sunde a cég közleményében.

A Flattrt 2010-ben alapította Peter Sunde és Linus Olsson abból a célból, hogy a felhasználók kezébe olyan eszközt adjanak, amellyel a szabad webet támogathatják. Méghozzá abban a formában, hogy kiválasztják a számukra értékes tartalmakat, és azok készítőit díjazzák. Az elmúlt hét évben több mint 30 ezer alkotónak adományoztak a felhasználók a rendszeren keresztül, ami nem tűnik túl nagy mennyiségnek, de mutatja a rendszer működőképességét. A felvásárlás befejezését követően a Flattr csapata továbbra is a hazájában, Malmöben folytatja majd a működését, amelyben Sunde tanácsadóként, Olsson pedig az implementációért és a műveletért felelős vezetőként.

Eközben az Adblock Plus szoftvert több mint 100 millióan használják világszerte, vagyis ennyien igyekeznek kikerülni a reklámokat, amelyek hagyományosan a tartalomkészítők megélhetését nyújtják. Az Eyeo korábban egy másik megoldással is próbálkozott, az Acceptable Ads program a nem túl tolakodó reklámokat átengedi a szűrőin, de mint kiderült, ezen felül plusz fizetségért cserébe is szemet hunyt bizonyos hirdetések felett. Ebben az esetben is a cél a kommunikált üzenettel ellentétben nem csak a "szabad web támogatása" hanem a profitszerzés is, hiszen a hirdetésblokkolók használatán kívül még az adományok összegéből is részesedést szeretne kérni a cég a felhasználóktól.

Az alapvető probléma egyébként hasonló ahhoz, mint amit a Medium korábban felvetett, mely szerint a tartalomkészítést a hirdetők irányítják, és ez befolyásolja az előállított produktumokat - a cég végül saját előfizetős modellt vezetett be. A megoldást mások is az internetezők támogatásában látják, amelyet a Patreon szolgáltatás sikere is mutat. Az Adblock Plus és a Flattr ennek versenytársaként lépne fel, mivel mindkettő lényege, hogy a felhasználók egy fiókból több különféle tartalomkészítőt támogathatnának.