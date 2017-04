Átvette a vezetést az Android a Windowstól

Már többen használják az Andoid operációs rendszert, mint a Windowst a független StatCounter idén márciusra vonatkozó globális böngészési adatai szerint. Míg a Google rendszere 37,93 százalékot foglal le magának a piacon, addig a Microsoft platformjai 37,91 százalékot. A kettő közötti különbség ugyan első ránézésre csekélynek tűnik, viszont nem valószínű, hogy a helyezettek sorrendje belátható időn belül változni fog.

A Windows öt évvel ezelőtt még döntő többségben, 80 százalékban uralta a teljes mezőnyt, azóta viszont a grafikonon is megfigyelhető meredek esésbe kezdett. Eközben az Android szerepe 2012 óta folyamatosan növekedett, és nagyjából egy évvel ezelőtt átlépte a 30 százalékot. Annak ugyan kevesebb esélye van, hogy az Android a közeljövőben elérje a Windows öt évvel ezelőtti dominanciáját, viszont a cégek számára fontos jelenséget mutat arra nézve, hogy a mobilfejlesztésre érdemes koncentrálni az erőforrásokat.

Ezen belül is inkább az androidos irány a fontosabb, mivel az iOS aránya nagyjából 2014 óta folyamatosan 10 százalék körüli, és a növekedésében nem látható ugyanaz a dinamika. Országok között ugyan kimutatható az eltérés, hogy inkább melyik mobilos rendszer a kedvelt, mint ahogy egy korábbi felmérésből kiderült, Spanyolország az Android, míg Japán az iOS legnagyobb rajongója.

Eddig még nem következett be ez a fordulat a magyar felhasználók körében a Gemius Rankings adatai szerint, viszont az Android növekedése szemmel látható ebben a esetben is, jelenleg a használati aránya 26,65 százalék körüli. A felmérést végző cég külön kezeli a Windows különböző verzióit, így az látható, hogy a Windows 7 éppen 30 százalék a magyar felhasználók körében, és ennek szerepe folyamatosan csökken. Azonban ezzel párhuzamosan a Windows 10 aránya növekszik, jelenleg 18,26 százaléknál tart. Emellett pedig jelen van még a Windows 8.1 (5,87 százalékkal), továbbá a Windows XP (4,81 százalékkal) is. Az iOS növekedése valamivel nagyobb a globális szinthez képest, a két évvel ezelőtti 6,2 százalékos arányhoz viszonyítva jelenleg nagyjából 9,1 százalékos - de az androidos növekedés ebben az esetben is dinamikusabb.

Arról múlt héten írtunk, hogy az okostelefonok előtt töltött idő az amerikai felhasználók körében tavaly átlag napi 2 óra 51 perc volt, ami azt jelenti, hogy a növekedés üteme lelassult a korábbi évekhez képest. Ehhez a változáshoz hozzájárult, hogy a mobileszközök a számítógép előtt töltött időt vették el, és ezt bizonyítják a StatCounter most megjelent adatai is. Mivel az adatok globális szintűek, ezért az ázsiai piac hatását is magukban foglalják, ahol az okostelefonos elérés jelentősen megnövekedett az utóbbi időben. Ahogy a magyar adatokból látható, hazánkban is érezhető az androidos növekedés, de a világszintű arányokhoz viszonyítva még mindig a összességében a Windows van előnyben.