Átdolgozza játékajánlóját a Steam

Sokfrontos harcot folytat a Valve-féle Steam játékdisztribúciós platform a minőségi játékok felszínre hozásáért. A probléma adott: a platformon ma már sokezer cím között bőséggel találhatóak lehúzós, értéktelen darabok, miközben rengeteg felfedezetlen kincs is bekerül a rendszerbe. Ideális esetben a komplex ajánló algoritmusok képesek az előbbieket elsüllyeszteni, utóbbiakat pedig felszínre hozni - ez azonban emberi segítség nélkül nagyon nagyon nehéz.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy a rendszer nem tudja megállapítani, hogy egy játékkal azért játszanak kevesen, mert gyenge minőségű, vagy azért, mert egyszerűen nem került be (még) a népszerű címek közé. Visszajelzés hiányában pedig az ajánlómotor nem tudja feldobni a címet az érdeklődők számára, amely így hosszú időre (vagy örökre) bennragadhat az obskúrus, elfeledett címek között.

A Valve megoldása erre hozna gyógyírt: a felhasználók egy része "felfedező" státuszt kapna, feladatuk pedig pont ez lesz: kipróbálni azokat a címeket, amelyekről a rendszernek szinte semmi információja nincs. Amikor pedig gyöngyszemre találnak, azt megjelölhetik, és a cím ezzel be is tud kerülni az ajánlórendszer kiemelt játékai közé.

A jó hír, hogy bárki lehet "felfedező", bár egyelőre nem világos, hogy pontosan hogyan is lehet megszerezni majd ezt a státuszt. Az viszont már biztos, hogy e felhasználói kör kap majd dedikált fórumot is a Steamen, így a felfedezők ajánlhatnak egymásnak címeket és például szervezhetnek multiplayer meccseket.

A Greenlight leváltása adja a kontextust?

A felfedezők rendszere a ma is meglévő kurátori rendszerrel párhuzamosan működik majd - de ez utóbbi is átalakulás elé néz. A Valve úgy tűnik kezdi felismerni, hogy a kurátorok által összeállított játéklisták és kapcsolódó anyagok komoly és értékes tartalmat jelentenek, ezért igyekszik több eszközt a kezükbe adni. Például beágyazhatnak majd videókat, készíthetnek top tízes listákat, sőt, a fejlesztők adhatnak majd játékkulcsokat nekik kipróbálásra a Steam rendszerén belül. Sőt, felmerült, hogy a Valve fizetne is valamennyit (például jutalékos rendszerben) a kurátori munka kapcsán keletkező értékesítések után.

A fentiek kontextusát persze a Steam Direct adja, a cég ugyanis hamarosan kivezeti a bolt előszobájának számító, közösségi szűrőt adó Greenlight rendszert, helyette a fejlesztők közvetlenül a boltba tölthetik fel majd játékaikat. Bizonyos pénzügyi és jogi/szabályozási akadályokat venni kell, de ezek túl alacsonyak ahhoz, hogy a Steam zaját hatékonyan csökkentsék. Jönnek tehát (minden eddiginél erősebben) az algoritmusok, amelyet kiegészít a kurátorok manuális válogatása.