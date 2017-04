Bivalyerős processzormagot hoztak a friss Fujitsu SPARC M12 szerverek

Bemutatta új SPARC64 XII processzorára épülő szervereit a Fujitsu és partnere, az Oracle. A japán cég által tervezett SPARC64 XII processzorok kimagasló magszintű teljesítményre képesek, a Fujitsu szerint aritmetikai műveletekben per pillanat verhetetlen a fejlesztés. A vállalat az Oracle-lel közösen két új, Solarist futtató kiszolgálót mutatott be, a kétprocesszoros Fujitsu SPARC M12-2 mellett egy legfeljebb 32 CPU-t kínáló klaszter építőelemének tekinthető modell lépett pástra a SPARC M12-2S személyében.

A tizenkettedik SPARC64

A SPARC64 sorozat legújabb, XII-es jelzésű fejlesztése a lassan három éves SPARC64 X(+) közvetlen utódjának tekinthető. Ehhez viszonyítva negyedével, 16-ról 12-re csökkent a magok száma, amivel párhuzamosan 3,7-ről 4,25 GHz-re emelkedett a maximális órajel, hála a 20 nanométeres gyártástechnológiának. A motorháztető alatti részről a Fujtisu annyit emel ki, hogy szélesebb lett a futószalag, amire valószínűleg az SMT, azaz a magonkénti többszálas végrehajtás kiterjesztése miatt volt szükség. A SPARC64 VII+-szal bevezetett megoldáshoz most nyúlt hozzá jobban először a Fujitsu, aminek eredményeképp egy mag kettő helyett már négy szálon képes utasításokat végrehajtani, ami kompenzálja a processzoronkénti 25 százalékkal kevesebb magot.

Ugyancsak említésre érdemes, hogy a kevesebb mag ellenére 24-ről 32 megabájtra nőtt a harmadiszintű gyorsítótár kapacitása, ami mellett még fejlődött az úgynevezett SWoC (Software on Chip) rendszer, ami dedikált, fixfunkciós végrehajtók egy csoportját jelenti. Ennek hála egyes számítási feladatok (pl. kriptográfia) akár nagyságrendekkel is gyorsíthatóak. Végül, de nem utolsó sorban a memóriavezérlő is változott, ami így már DDR4-2400 szabványú modulokat támogat, ezzel mint a nyolc csatornát kiaknázva 153 GB/s-ig mehet fel a sávszélesség elméleti maximuma, ami másfélszer több az előd értékénél.

A Fujitsu szerint a változtatások megtették hatásukat, a SPARC64 X+-szal összevetve még a 25 százalékkal kevesebb mag ellenére kétszeresére nőtt a processzor számítási teljesítménye, a magonkénti tempó pedig ennél is nagyobb mértékben, kettő és félszeresére ugrott fel. A gyártó közleménye szerint ezzel jelenleg egyetlen magra levetítve az integer végrehajtást vizsgáló SPECint_rate2006, illetve a lebegőpontos utasításokkal tesztelő SPECfp_rate2006-ban is vezet a 4,25 GHz-es SPARC64 XII processzor. A Fujitsu tegnap küldte be teszteredményeit az azokat kezelő SPEC részére, így a számok még nem jelentek meg az adatbázisban, tehát egyelőre tekinthetőek hivatalosnak, bár a jóváhagyás valószínűleg formaság lesz.

Új szerverek

Az új fejlesztésre első körben két konfiguráció épül, a friss sorozat kisebbik, M12-2 jelölésű tagjával a középkategóriát célozza a Fujtisu, a cég szerint adatbázisokhoz és analitikához is ideális lehet a kiszolgáló. A 4U kivitelű szerver egy vagy két 3,9 GHz-es órajelű processzorral is kérhető, így legfeljebb 24 mag, illetve 192 végrehajtószál állhat az alkalmazások rendelkezésére. A szerver legfeljebb 2 terabájt memóriát fogad és 11 darab PCI Express (Gen3) bővítőhellyel rendelkezik, kívülre pedig négy 10 gigabites Ethernet, valamint egy SAS és két USB port kerül. A hűtésről a folyadékot keringtető VLLC (Vapor and Liquid Loop Cooling), illetve nyolc ventilátor gondosodik.

Az ugyancsak 4U kivitelű SPARC M12-2S tulajdonságai hasonlóak, processzor tekintetében mindössze a maximális órajelben van eltérés, itt a csúcsfrekvencia 4,25 GHz lehet. A memória mérete, illetve a portok száma egyezik, a PCI Express kártyahelyek száma viszont nyolc darabra csökkent. A legnagyobb különbséget mégsem ez jelenti, az M12-2S ugyanis fürtözhető, legfeljebb 16 darab rendezhető egyetlen klaszterbe (16BB). Ez összeépítve legfeljebb 32 darab processzort, 384 magot és 3072 végrehajtószálat, 32 terabájt memóriát, és 128 PCI Express bővítőhelyet jelenthet. A jól skálázható konfigurációt középkategóriától felfele ajánlja a Fujitsu, akár üzleti kritikus adatbázisok futtatásához.

Az előzetes eredmények alapján SPARC64 XII-alapú gépek teljesítmény terén komoly előrelépést képviselhetnek a korábbi M-sorozatú kiszolgálókhoz képest, ami jó hír a SPARC installált bázisa számára. Különösen azok az ügyfelek járhatnak jól, akiknél a futtatott szoftver a processzorok vagy magok számával arányosan licencelődik, nekik egy jelenleg használt SPARC szervert már a licencköltségen elérhető megtakarítás miatt is érdemes lehet SPARC64 XII-alapúra cserélni.

A SPARC64 processzorcsaládra épülő szervereken Solaris 11 (pontosan 11.3) operációs rendszer, valamint értelemszerűen a Solarisra írt alkalmazások futtathatóak. A gépek elsősorban Japánban számítanak népszerűnek és elterjedtnek a hazai gyártó, vagyis a Fujitsu révén, de az Oracle-Fujitsu szövetség okán az előbbi cég az egész világon forgalmazza őket.