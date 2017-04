Végleg bezárt a Google Map Maker

Folytatja a rendrakást online szolgáltatásai között a Google, a tavaszi nagytakarítás következő áldozata a Map Maker lett, amelynek kapuit a vállalat hivatalosan március 31-én zárta be. A 2008-ban létrehozott Map Maker célja az volt, hogy a felhasználók kezébe adja Google Maps térképeinek csiszolását. A szolgáltatás kifejezetten azon régiók esetében volt hasznos, ahol nem állt a vállalat rendelkezésére nagy mennyiségű, megbízható térképadat, a Map Makerrel viszont a felhasználókra hozzájárulásaira támaszkodhatott a Maps tökéletesítésében.

A megoldás egyébként egészen kiterjedt szerkesztési felületet biztosított a felhasználóknak, azok a Maps előzetes felületén utakat, épületeket vagy akár helyi nevezetességeket is felhúzhattak, amelyeket aztán a Map Maker közösségének tagjai értékeltek és küldtek tovább a Google térképének éles verziójába.

A Map Maker bezárása nem jelent újdonságot, azt már tavaly novemberben bejelentette a cég. A szolgáltatást a Google saját bevallása szerint azért nyugdíjazza, mert funkcionalitásának jelentős része már a Google Mapsben is elérhető, asztali felületen és mobilon is. Ilyen funkció többek között a helyek hozzáadása, a helyekhez tartozó információk, illetve útszakaszok szerkesztése - vagy épp a mások által eszközölt változtatások moderálása.

A térkép elemeinek nulláról való felépítésének lehetősége ugyanakkor távozik a Map Maker kivezetésével és egyelőre nem látni, hogy ez visszatér-e valaha a Google szolgáltatásának repertoárjába. Persze nem csoda, hogy a keresőóriás a jövőben inkább nagyrészt saját hatáskörben oldaná meg a térkép bővítését, az önkéntes hozzájárulásokkal ugyanis a múltban többször meggyűlt a baja. Nem csak az ellenőrzésen átcsúszó, szándékosan hibásan ábrázolt térképrészletek miatt, de előfordult az is, hogy egyszerűen túl sok módosítás került a moderálásra váró sorba, túlterhelve a rendszert.

A Google ígérete szerint a térképszolgáltatás a későbbiekben is folyamatosan bővül majd új funkciókkal. Addig is a cég mindenkit bátorít, hogy csatlakozzon Local Guides kezdeményezéséhez, amelyben a Maps tartalmaihoz való hozzájárulásért különböző jutalmakat is kioszt.