Oklevélért vizsgáztatja a mobilos webfejlesztőket a Google

Oklevéllel emelné ki a tömegből a dolgukat értő mobilos webfejlesztőket a Google. A keresőóriás frissen indított programjában a fejlesztők egy vizsgát letéve bizonyíthatják, hogy tudják mitől lesz jó egy mobiloldal, erről pedig a vállalattól egy tanúsítványt is kapnak.

A felmérés a terület számos oldalára kitér, beleértve a weboldalak készítését, kezelését, az elérés, felhasználói aktivitás mérését, illetve a felületek optimalizálását, de a UX és az olyan műszaki megoldások, mint a Google AMP (Accelerated Mobile Pages) programja vagy a PWA (Progressive Web Apps) sem maradnak ki a listáról. A vizsga összesen 65 kérdésből áll, amelyek között feleletválasztós kérdések, illetve igaz-hamis feladatok is szerepelnek, a teljesítésre a fejlesztőknek 90 perc áll a rendelkezésére. A vizsga sikeréhez, és persze a Google digitális oklevelének kiérdemléséhez a maximális pontszám legalább 80 százalékát kell elérni.

A Google által összegyűjtött és számonkért tananyagban a weboldalak sebessége kiemelt helyet kap, ami nem meglepő, hiszen mobilon különösen érzékeny területről van szó, amely máig nem kap elég figyelmet. Ahogy a cég is kiemeli, a mobileszközről érkező látogatók nagy része bezárja a weboldalt ha az 3 másodpercnél tovább tölt, ennek dacára a mobiloldalaknál ez átlagosan 22 másodpercbe telik.

Ha elsőre nem sikerülne, a tesztnek egy hét elteltével lehetőség van ismét nekifutni - arról viszont a Google nem beszél, hogy van-e korlát a próbálkozások számát tekintve. A vállalat egyébként egy tanulási segédletet is kiadott a teszthez, ugyanakkor rámutat, hogy a legjobb eséllyel a területen már éles munkatapasztalattal rendelkezők teljesíthetik azt sikeresen. A legalább 80 százalékos pontszámot bezsebelők tehát megkapják a cég digitális oklevelét, illetve a tanúsítvány egy személyre szabott, kinyomtatható verzióját is. Az elismervény a résztvevő fejlesztők nyilvános Google Partners profilján is megjelenik majd. A Google Partners programjában egyébként már több hasonló oklevél megszerzését is lehetővé tette, többek között az AdWords és az Analytics szolgáltatásokhoz is.