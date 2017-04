Itt az újra független McAfee

A McAfee mától újra független cégként működik tovább - jelentette be a cég, miután végre lezárult a tavaly ősszel bejelentett tranzakció. A lépés pontot tesz az Intel újabb kudarcos (és elképesztően drága) kiruccanásának végére, ezúttal az IT-biztonsági piacról vonul vissza a chipgyártó óriás.

Tűzfalnak futottak

A McAfee leválasztását még szeptember elején jelentette be az Intel, az elmúlt mintegy hét hónapban azon dolgozott a cég és a többségi tulajdont vásárló TPG Capital, hogy létrehozza a McAfee új, független szervezeti struktúráját és rendezze a tranzakció pénzügyi és jogi részleteit. Ezzel az Intel látványos (és költséges) hátraarcot hajtott végre, az elképesztő, 7,68 milliárd dolláros összegért felvásárolt McAfee-t ugyanis az új tranzakció mindössze 4,2 milliárd dollárra értékeli, amely még úgy is roppant kevés, hogy az IT biztonsági portfólió bizonyos más elemeit külön értékesítette az Intel, az NGFW-részleget például a Raytheon-Websense vette át.

Az Intel még 2011-ben vásárolta fel a McAfee-t, az eredeti elképzelés szerint az informatikai biztonsággal foglalkozó cég megszerzésével az Intel nagyszabású IT biztonsági portfóliót épített volna ki, szoros harmóniába fogva a szoftvereket és a gyártó központi kompetenciájának számító processzorokat.

Az irány alapvetően nem volt elhibázott, az Intel jól látta meg, hogy ez a terület gyorsan fel fog futni és mára igazi aranykorát éli: az államok között folyamatosan zajló kiberháború komoly offenzív és defenzív fegyverkezési versenyt indított be, de látványosan meglódult a nagyvállalati költés is, és további jelentős növekedés várható. Ebből az Intel azonban már csak kisebbségi tulajdonosként veszi ki a részét, a cég ugyanis (egyelőre) megtartotta a McAfee 49 százalékos részesedését.

A kivonulás előtt az Intel azért igyekezett még házon belül megreformálni. Az új paradigma szerint az Intel az IT-biztonsági "szövetet" kínált volna, erre építhetnek majd partnerek saját megoldásokat. Lényegében arról van tehát szó, hogy az Intel Security Connected formájában egy biztonsági platformot hozott volna létre, amelyet megnyit a partnerek előtt és segít nekik ökoszisztémává bővíteni azt. A platform részei például a McAfee Data Exchange Layer vagy a McAfee Threat Intelligence Exchange, amelyekhez külső fejlesztők szolgáltatásai, szoftverei tudnak csatlakozni és információt cserélhetnek vele. Jelen állás szerint ezek a tervek a cég eladásával füstbe mentek, az új stratégiát azonban az új vezetés egyelőre nem részletezte.