Startup Safary: ismét megnyílnak Budapest startupjai!

Idén is rajthoz áll a Startup Safary Budapesten, így ismét lehetőség lesz bepillantást nyerni a legmenőbb startupok irodáiba és mindennapjaiba. Az egész fővároson átívelő, több mint 60 helyszínen rendezett, kétnapos "startupfesztivál" az irodasimogató mellett egy sor workshopot, meetupot és nem utolsó sorban bulit is tartogat, ahol az érdeklődők szakmabéliek idegenvezetésével kaphatnak rálátást a Budapesten működő startupok működésére, és csaphatnak le az egyik legnagyobb idei networking lehetőségre.

Az itthon már tavaly is nagy sikert aratott kezdeményezés eredetileg 2012-ben Berlinből indult, célja pedig a startupok világának megismertetése a szélesebb közönséggel, illetve a piaci szereplők közötti kapcsolatok építése - a rendezvény ugyanis nem csak a startup-alapítás után érdeklődőknek, de az álláskeresőknek, sőt befektetőknek is szól, akik a legkülönbözőbb programokon keresztül ismerhetik meg az egyes városok feltörekvő vagy épp már befutott csapatait. A jellemzően egy vagy két napos Startup Safaryt Európában már számos városban megrendezték, Párizstól Athénig, Budapesten pedig tavaly debütált, csaknem háromezer résztvevővel - a rendezvény hazai fogadtatása annyira pozitív volt, hogy ez volt Európa eddigi legsikeresebb Startup Safaryja.

Idén a szervezők a 2016-os Safarynál is nagyobb tömegre számítanak, a két nap alatt több mint 200 program várja az érdeklődőket szerte Budapesten. A rendezvényhez olyan hazai sztárcsapatok is csatlakoztak, mint a nemzetközi szinten is széles körben ismert Prezi vagy épp a vezető online repülőjegy-kereső a Skyscanner, illetve az általuk bekebelezett, Budapesten alapított Distinction csapata. A listáról természtesen az ugyancsak hazai alapítású LogMeIn sem hiányzik, amely idén már 1 milliárd dolláros forgalmat bonyolíthat, de ugyanígy szerepel rajta felhő alapú marketingszoftverével a piacon vezető helyet szerző Emarsys, illetve a Bitrise is, amely a startupvilág egyik hegycsúcsaként ismert Y Combinator három hónapos inkubációs programájába is bekerült. A lajstrom a Mozillával, a RisingStackkel, Supercharge-dzsal, Liligóval, a Tresorittal és még rengeteg további céggel folytatható.

A két napba tömörített, több mint száz program átböngészése persze a legelszántabb startup-felfedezőknek sem lenne egyszerű feladat, a szervezők ezért tematikus útvonalakba szervezték azokat. A Startup Safary állomásai így a következő hívószavak köré csoportosulnak: Fintech, IoT & Hardware, Coding, Mobile Develelopment, Data, IT Security & DevOps, Growth Hacking, Office & HR, Education, Lifestyle, Ecosystem Collaborators, Budapest Heroes. A választékra a témák körében sem lehet panasz, azok sorában ott van a hálózatkutatás, a kriptovaluták, az AI, AR/VR, 3D nyomtatás, chatbotok, adatkutatás- és vizualizáció, machine learning, ethical hacking, sharing economy, mindezek mellett pedig rálátás szerezhető az újhullámos, piaci alapú fejlesztői képzések világára is. De a Safary nem csak informatikai fókuszú programokkal készül, azon többek között a marketing, értékesítés, oktatás, kommunikáció, gasztronómia és az életmód-tanácsadás újdonságai is feltűnnek.

Akkor sem érdemes otthon maradni, ha valaki netán a teljes budapesti startup-ökoszisztémát tenyereként ismerné, a rendezvényen ugyanis különleges vendégekkel is találkozhatnak majd a résztvevők. Itt lesz mások mellett Chris McCann, a StartupDigest alapítója, aki most a Greylock Partners közösségét fogja össze, sőt Alex Farcet is, az F6S, Startupbootcamp és Rainmaking Innovation társalapítója. A kétnapos startupfeszt az álláskeresőknek is egyedülálló lehetőségeket kínál, hiszen azon népszerű nagyok mellett egy sor ugyancsak befutott, de kevéssé ismert startup is felvonul, amelyek összesen több ezer új munkatársat keresnek nemzetközi csapataikba, nyugati munkakörülmények mellett.

A Startup Safary tehát idén április 20-én és 21-én veszi birtokba a fővárost 60-nál is több helyszínen. Részletes információkért érdemes felkeresni a Startup Safary weboldalát, ahol megtalálható a programok és lokációk kimerítő listája, illetve jegyvásárlásra is lehetőség van. A hazai startup szcéna egyik legnagyobb eseménye rohamosan közeleg, azt idén sem érdemes kihagyni.