Egész Budapesten feltekerte a mobilnet sávszélességét a Telekom

Egész Budapestre kiterjedően élesítette LTE-Advanced, vagyis 4G+ mobilnet-hálózatát a Magyar Telekom, melynek lefedettsége a fejlesztések révén immár nem csak kültéren, hanem beltéren is kiterjed az egész fővárosra. A szolgáltató továbbfejlesztett hálózatának elméleti maximális sávszélessége 225 Mbps - érdekesség, hogy a Telekom ugyanezzel a technológiával vidéken 300 Mbps elméleti kapacitású hálózatot üzemeltet, a fővárosban azonban ehhez hiányzik az egyik fontos partner, a Telenor Magyarország.

Az LTE-Advanced hálózat egyik kulcseleme ugyanis a vivőaggregáció, mely a szolgáltató által LTE-célú felhasználásra felhasználható, különböző frekvenciasávokat fogja össze. Míg vidéken a Telenor és a Telekom közt létrejött kölcsönös frekvencia-haszonbérleti szerződésnek köszönhetően a teljes rendelkezésre álló kapacitás 2 x 20 MHz, addig a fővárosban 20 + 10 MHz áll a rendelkezésére a cégnek, mivel a kölcsönös frekvenciabérlet erre a területre nem terjed ki (1 db 20 MHz-es vivővel jelenleg 150 Mbps elméleti sávszélességet valósítanak meg az operátorok, így jön ki a 225 Mbps-os aggregált kapacitás).

A most lezárult budapesti fejlesztések elsősorban arra fókuszáltak, hogy a szolgáltató a 800 MHz-es cellákat bekapcsolja a főváros területén, mely a kapacitás növelésén túl azt az előnyt is magában hordozza, hogy a mobilnet-szolgáltatás beltéri lefedettsége is jelentősen megnőhetett. Ennek oka, hogy a 800 MHz-es frekvenciasávban a jelveszteség városi környezetben (tehát jellemzően sűrűn épített lakóházak körzetében) lényegesen alacsonyabb, mint a magasabb frekvenciasávokon, melyeket eddig jellemzően használtak a szolgáltatók mobilnetes adatátvitelre.

A beltéri lefedettség, valamint a fővárosi kapacitás növelésére az utóbbi hónapokban a két versenytárs szolgáltató is komolyabb hangsúlyt fektet. A Vodafone Magyarország már január végén elérte a szinte teljes beltéri lefedettséget a fővárosban, igaz a cég kapacitásai valamivel korlátozottabbak, így a Vodafone hálózatának elméleti maximális sávszélessége cellánként csupán 150 Mbps (jóllehet ez kevesebb előfizető közt is oszlik meg). A Telenor Magyarország az év végére 84,9%-ra növelte a beltéri 4G-lefedettséget, bár az a cég korábbi kommunikációja alapján nem egyértelmű, hogy ezt vivőaggregációval, vagy anélkül valósította meg az operátor.

A hálózatfejlesztések kapcsán a szolgáltatók igyekeznek hangsúlyozni, hogy nem feledkeztek meg a kisebb települések, vidéki térségek fejlesztéséről sem. A Telekom így ma már a lakosság több mint 30%-a számára teszi elérhetővé az LTE-Advanced technológiát, és ígérete szerint novemberig több mint 2600 hatezer főnél kisebb lélekszámú településre is eljut a 4G-alapú mobilinternet.