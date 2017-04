Fájdalmas szakítás: az Apple dobja az Imaginationt

Tréfa helyett tragédiával kezdődött a brit Imagination Technologies számára az április. A vállalat hivatalos közleményben jelezte, hogy a messze legnagyobb vásárlópartnerként nyilvántartott Apple legkésőbb két év múlva szakít a tervezőcég fejlesztéseivel, az Apple processzorokba többé nem kerül majd az Imagination-féle szellemi tulajdon. Az elmúlt bő egy év eseményeinek fényében már kevésbé meglepő a bejelentés, tavaly március óta pletykálják, hogy az Apple grafikus processzorának fejlesztését is saját kezébe venné.

A bejelentésben az Imagination az Apple-re hivatkozik, a cupertinói cég ugyanis arról tájékoztatta partnerét, hogy 15-24 hónapon belül eláll a brit tervezőcég szellemi tulajdonának használatától, azaz valamely következő generációtól kezdve már nem PowerVR grafikus megoldás kerül az "A" jelzésű alkalmazásprocesszorokba. Ahogy a közlemény is alátámasztja a licencelt megoldás helyett az Apple saját a GPU technológiát fejleszt, a megadott intervallum alapján pedig az első verzió már akár a jövő ősszel érkező iPhone-okból is visszaköszönhet majd.

Az Imagination ugyanakkor némi kincstári optimizmussal fűszerezve megjegyzi, legnagyobb partnere (egyelőre) semmiféle bizonyítékkal nem támasztotta alá, hogy saját fejlesztései teljesen nélkülözik majd szellemi tulajdonát, illetve szabadalmait. Az Imagination ezzel kapcsolatban már bizonyítékot is kért az Apple-től, a kaliforniai vállalat viszont kézenfekvő okokból megtagadta ezek átadását, hisz az ilyen adatok nagy része titkos információ.

Amennyiben később alappal merülne fel, hogy az Apple lemásolta az Imagination fejlesztéseinek bármekkora részét, netán valamely szabadalmát díjfizetés nélkül használja, úgy borítékolható lesz a jogi vita. Az Imagination már dörzsöli tenyerét, a közlemény ugyanis megjegyzi, hogy óriási kihívás nulláról felépíteni egy GPU architektúrát, pláne úgy, hogy azzal semmilyen szellemi tulajdont, szabadalmat nem sért a készítő, azaz jelen esetben az Apple. A brit cég nyomatékosan leszögezi, hogy szükség szerint élni fog jogaival. Végül, de nem utolsó sorban a fejlemények fényében újratárgyalná az Apple-lel jelenleg hatályos kereskedelmi megállapodását az Imagination, amelynek keretében a fennmaradó időre valószínűleg több pénzt szeretne kicsikarni PowerVR GPU-iért a tervezőcég.

A történetet több részlet is pikánsra fűszerezi. A két vállalat kapcsolata régóta szoros, az Apple a legelső iPhone óta az Imagination grafikus egységeit alkalmazza, azaz 2007 óta kivétel nélkül a brit tervezőcég PowerVR márkajelzésű megoldásai kerültek a cupertinóiak sikert sikerre halmozó készülékeibe. Az iPhone-ok mellett az iPad-ek, az Apple TV-k, illetve az Apple Watch-ok is mind PowerVR GPU-val dolgoznak. A hosszútávú együttműködést erősítve az Apple 2008-ban megszerezte az Imagination részvényeinek 3,6 százalékát, amely részesedést egy évvel később további vásárlásokkal 9,5 százalékra emelt, ily módon pedig a két vállalat kapcsolata meglehetősen szorosra fonódott, hisz az Apple nem csak kiemelt vásárlópartner, hanem egyben tulajdonos is.

Az iméntiekből adódóan a saját GPU-hoz kézenfekvő lett volna az Imagination teljes felvásárlásra, amely pletyka gyanánt szinte pontosan egy évvel ezelőtt fel is reppent, nem sokkal később, hogy a brit cég tavaly márciusban leépítésekbe kezdett. Az akvizícióból mindmáig nem lett semmi, helyette nem sokkal később agyelszívásba kezdett az Apple, amelynek egyik fő elszenvedője épp az Imagination Technologies volt. A korabeli hírek 25 személyről szóltak, a névsor hardveres és szoftveres mérnököket, illetve menedzsereket egyaránt tartalmazott. Nem kell prófétának lenni ennek értelmezéséhez, egyértelmű volt, hogy az Apple saját GPU-s csapatot toborzott, amelynek munkája idővel a cég chipjein is visszaköszön majd.

A kirakó utolsó darabja

Nem meglepő, hogy az Apple az igencsak sikeres CPU magok után a GPU fejlesztését is teljesen saját kezébe veszi, érdekesebb kérdés, hogy ezt végül miért nem partnerének felvásárlásával lépte meg a vállalat. Az egy évvel ezelőtt felreppent pletyka idején az Imagination Technologies tőzsdei értéke nagyjából 500 millió font környékén mozgott, ami nem lett volna számottevő tétel a milliárdokban dúskáló Apple részére. Ráadásul a múltban már sikerrel eszközölt hasonló felvásárlást az Apple, 2008-ban a vállalattól karnyújtásnyira székelő P.A. Semit kebelezte be. A Palo Altói cég energiatakarékos processzordizájnokkal foglalkozott, melyek a későbbi, saját tervezésű Apple processzormagok alapját adták. Immár 9 év távlatából elmondható, hogy az Apple remek befektetést eszközölt, a cég aktuális legújabb Apple A10 rendszerlapkájában található Hurricane processzormagok ugyanis jelenleg messze a legerősebb ARM-os megoldásnak számítanak.

A lehetésges ok tehát sokkal inkább a fejlesztésekben, és/vagy az Apple bázisától sok ezer kilométerre lévő Kings Langley-i székhelyben keresendő, a cupertinói vállalat talán a szó legszorosabb értelmében is házon belül szeretné tartani a munkálatokat, amihez a heteken belül megnyíló vadiúj, gigászi kampusz adhatja a fedelet. E mellett a fejlesztési iránnyal és/vagy tempóval sem biztos, hogy maradéktalanul elégedett volt az Apple, hisz míg CPU teljesítményben csak néhány felhasználási területen akad kihívója, addig grafikus tempóban folyamatosan a nyakában liheg valamelyik ARM Mali vagy Qualcomm Adreno GPU-val szerelt rendszerchip, hiába igyekezett személyre szabni a PowerVR megoldásait a cupertinói cég.

Az Imagination egyébként épp alig egy hónapja jelentette be legújabb, Furian grafikus mikroarchitektúráját, amivel a tervezőcég szerint azonos fogyasztás és tranzisztorszám mellett akár közel kétszeresére is nőhet a tempó. Az Apple ebből várhatóan már kimarad, ugyanis az első Furian grafikus egységgel szerelt rendszerchipek jó esetben csak jövő év második felében bukkanhatnak fel, a széleskörű terjedésre pedig 2019 előtt nem igazán lehet számítani.

Szabályosan beleállt a földbe

Utóbbin biztosan nem segít majd az Apple kihátrálása, aminek komoly anyagi következményei lehetnek, ez pedig idővel a fejlesztésekhez is begyűrűzhet. Az Imagination bejelentése szerint éves szinten jelenleg 60-65 millió fontot hoz a konyhára a a cupertinóiakkal kötött szerződés, tehát körülbelül ennyitől esik majd el a brit vállalat legkésőbb két év múlva. Ez a cég legutóbbi teljes éves bevételének nagyjából fele, aminek ellenére 81 milliós adózás utáni veszteséget halmozott fel a brit vállalat. Ennek fényében az Apple lépése újabb komoly leépítéseket és átszervezéseke vetít előre a jelenleg 1606 alkalmazottal rendelkező cégnél, ahonnan már 350 fő kénytelen volt távozni egy évvel ezelőtt. A problémát az tőzsdei árfolyam alakulása is jól szemlélteti, a bejelentésre közel 70(!) százalékot zuhant az Imagination papírok értéke, 270-ről nagyjából 76 fontos mélységbe. Ezzel már 300 millió fontnál is olcsóban megvásárolható lenne a tervezőcég, amihez többek között a négy éve akvirált MIPS is hozzátartozik.