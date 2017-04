Bezár a Microsoft CodePlex

A GitHub nyert a független szoftveres projektekért folyó versenyben - ismeri el a Microsoft bejelentése is, amelyben a cég közli, bezárja a CodePlexet. A szolgáltatás fejlett megoldásokat kínált szabad szoftveres fejlesztéseket végző csapatok, közösségek számára - egyúttal pedig letette a Microsoft névjegyét az open source kollektíva asztalára. A bejelentést Brian Harry, a cég fejlesztői rendszerekért felelős felsővezetője tette blogján.

A GitHub tarolt

"Az évek során rengeteg versenytárs jött és tűnt el, de mára a GitHub lett a de facto helyszíne a szabad szoftveres megosztásnak, a legtöbb nyílt forráskódú projekt már oda költözött" - mondja Brian Harry. Ez annyira igaz, hogy egy ideje már a Microsoft saját projektjei is GitHubon érhetőek el, sőt, a cég belső nagy fejlesztéseit is Git alapokra állította át. A váltás egyébként maximálisan bevált, a Microsoft GitHub projektjeihez már 16 ezer külső fejlesztő járult hozzá, ezzel a cég megelőzte a Facebookot és a Dockert is.

A Microsoft nem az első, amely belátta a GitHub győzelmét, 2015 márciusában a Google is bezárta saját versenytársát, a Google Code-ot. Ott a népszerűtlenség különösebben nem szúrta a cég szemét, de egy idő után annyira megszaporodott a spam és a visszaélésszerű használat, hogy a cég végül a szolgáltatás teljes leállítása mellett döntött. A Microsoft indoklásában is szerepet játszott a spam, a cég szerint támadók igyekeztek visszaélni a codeplex.org doménnel. A másik probléma a meredeken hanyatló aktivitás volt, az elmúlt hónapban mindössze 350 aktív projekt maradt a szolgáltatásban.

Ezzel mára a GitHub maradt a független és céges szabad szoftveres projektek igazi fellegvára, olyan komoly projektekkel, mint a Docker, az Angular, a sor hosszan folytatható.

Így lehet menekülni



A fejlesztők igényeire gondolva a Microsoft két migrációs megoldást is ajánl. Az egyik a GitHubbal kooperációban készített költöztető eszköz, amellyel egyszerűen vihetőek át a másik szolgáltatásba a CodePlexben tárolt forráskódok, licencek, dokumentáció. Az egyéb metaadatok, például a hibajegyek (issues) migrálására még nincs kész megoldás, de ez is elkészül hamarosan. A második megoldás nyersebb, a fejlesztők egyben letölthetik a teljes projektet archív fájlként, későbbi feldolgozásra-migrálásra.

A bejegyzés szerint azonnali hatállyal megszűnik az új projektek indításának lehetősége a CodePlexen. A következő lépcsőfok valamikor októberben esedékes, amikortól a projektek csak olvasható módra váltanak, változásokat, szerkesztéseket már nem fogadnak. A végső időpont pedig december 15, amikor teljesen leáll majd a teljes szolgáltatás. Ettől az időponttól csak egy egyszerűsített archívum működik majd, megörökítve az utókor számára az októberi záráskor elért státuszt. A projektek böngészhetőek maradnak, az archívumból pedig le is tölthető azok tartalma.