Megnyílik a Google Earth Enterprise: a keresőóriás vállalati környezetbe szánt Google Earth verziója mától nyílt forrású szoftverként szabadon elérhető minden érdeklődő számára GitHubon. A terméket egészen idáig licencelt formában lehetett használatba venni - noha pontos számot a cég nem közölt, annyit elárult, hogy a megoldás milliós nagyságrendű felhasználói bázist húzott fel maga köré. A szoftver megnyitására számítani lehetett, arról a cég először idén január végén beszélt, azóta pedig szorosan együttműködött a Thermoplyae Sciences & Technology (TST) csapatával, hogy emészthető kódbázist tehessen elérhetővé a közösség számára.

A Google Earth Enterprise-t a vállalat tíz évvel ezelőtt hozta létre olyan céges ügyfelek számára, akiknek saját, privát verzióra volt szükségük a cég ismert virtuális bolygótérképéből, a Google Earth-ből valamilyen belső vállalati felhasználásra. A cég két éve döntött úgy, hogy részben elengedi a terméket - ahelyett azonban, hogy egyszerűen lekapcsolná azt, Apache 2 licenc alatt GitHubon szabadon elérhetővé teszi, beleértve a GEE Fusion, Server és Portable Server verzióit is. A GEE Client, a Google Maps JavasScript API V3, illetve a Google Earth API ugyanakkor továbbra is zárt marad, a Client továbbá a bezárás ellenére frissítéseket is kap majd.

Igaz a Google vélhetően a kínálatában megtalálható felhős alternatívákra próbálja majd meg átterelni a Google Earth Enterprise-t használó ügyfeleit, mint a Google Cloud Platform és Google Earth Engine, jó eséllyel sokan kitartanak majd a termék nyílt forrású megoldása mellett. A cégek mellett jellemzően ilyen szegmens lehet a különböző kormányzati szervezeteké, különösen a olyan környezetben, ahol korlátozott sávszélesség áll az ügyfelek rendelkezésére.

A kód megnyitásával a Google Earth Enterprise fejlődése nem áll meg, azt a TST már el is kezdte egy hosszútávú ütemterv kidolgozását a szoftverhez kapcsolódó fejlesztésekhez. Ebben nem csak az esetleges szükséges javítások lesznek benne, de a felhasználók által az évek során igényelt plusz funkciókat is igyekszenek majd beépíteni a GEE képességei közé. A kódhoz természetesen a közösség tagjai maguk is hozzájárulhatnak fejlesztéseikkel, ezeket a TST Project Governance Board ága fogja elbírálni. Ezek után figyelembe véve, hogy a GEE Clientet felügyeletét pedig maga a Google folytatja majd, a Google Earth Enterprise a megnyitással sem lép közelebb a nyugdíjazáshoz, a termék a jövőben is használható marad.