Japán állami intézetek húzhatják ki a pácból a Toshibát

Japán bankok és befektetési alapok menthetik meg a Toshiba NAND-os divízióját attól, hogy külföldiek kezébe kerüljön a leválasztott egység többségi tulajdona. Érdeklődőkből ugyanis nincs hiány, a legfrissebb hírek szerint már legalább tízen ácsingóznak az értékes technológia iránt, ami a jelenlegi piaci viszonyok között remek befektetésnek tűnik, a NAND chipekre ugyanis napjainkban rekord magas igény mutatkozik, ez pedig a közelmúltban egy nagyjából 10 százalékos áremelkedést is maga után hozott, ami miatt nem csak a konkurensek számára lehet vonzó az üzlet.

Részben emiatt kerülhetett képbe az állami kézben lévő Japán Fejlesztési Bank (Development Bank of Japan) és az Innovation Network Corporation of Japan, azaz a nemzeti befektetési alap. Amennyiben a két állami intézet kezébe kerülne a legutóbbi hírek szerint akár a leválasztott divízió kétharmadát is jelentő rész, úgy a Toshiba megmenekülne az amerikai, tajvani, dél-koreai, vagy akár kínai uralomtól, az értékes, élvonalbeli technológia a szigetország határain belül maradhatna. A japán vállalatok hagyományosan házon belül végezik a kutatás-fejlesztést, az eredményeket pedig féltve őrzik a versenytársak elől.

A komoly érdeklődök listáján a Western Digital áll az első helyen, amely a SanDisk felvásárolása óta áll üzleti kapcsolatban a Toshibával. Utóbbi két cég 2010-ben alapított NAND flash tervező és gyártó vegyesvállalatot, aminek kisebbik, 49,9 százalékos része volt a SanDisk kezében, végül ezt vette meg WDC. Második helyen az SK Hynix áll, a Samsung konkurense növelni szeretné NAND-is kompetenciáját, amihez kapóra jönne a Toshiba know-how-ja és gyártókapacitása. Hasonló okból lehet a pályázók között a Micron is, aki igazodva a piaci igényekhez, szintén erősítené szeretné NAND-os jelenlétét. Szintén az érdeklődök között van a Foxconn, a például az iPhone-ok gyártásával is megbízott tajvani vállalat a felvásárlással egy csapásra NAND beszállítóvá is válhatna. A listán még amerikai, európiai, illetve kínai befektetési alapok vannak, de ezek valószínűleg hendikeppel indulnának a japánokkal szemben.

Bevált recept

Nem lenne példa nélküli az állami segítség. 2011-ben a Japan Display megalapításakor egy jelentős tőkeinjekció formájában nyújtott segítséget az említett befektetési alap, amely üzletben szintén benne volt a Toshiba, amely cég saját, illetve a Sony és Hitachi LCD-gyártó üzletágát összevonva hozta létre Japan Display-t. A mindehhez nagyjából két milliárd dolláros mankót nyújtó Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) 2009 júliusában jött létre a japán ipari és gazdasági minisztérium kezdeményezésére. A nemzeti befektetési alap legfontosabb célja az egymással versengő japán vállalatok összefogása olyan piacokon, ahol a külföldi versenytársak ellen ez a stratégia a célravezető. A Japan Display története egyébként sikerrel zárult, a japán állam befektetése megduplázódott, a hazai LCD-gyártás megmenekült, a cég pedig végül tőzsdére ment.

Ahogy korábban megírtuk, a Toshibára amerikai leányvállalata, a Westinghouse Electric mért pénzügyi atomcsapást, amely vállalat a napokban már csődvédelmet is kért. A cég tavaly vásárolta fel a nukleáris létesítmények építésével és üzemeltetésével foglalkozó CB&I Stone & Webstert. A 2015 decemberében lezárult akvizíciótól első körben 87 millió dolláros veszteséget, hosszú távon viszont már évi 2 milliárd dolláros profitot várt a Toshiba, viszont a prognózis végül igencsak optimistának bizonyult, a mérleg durva veszteségbe csapott át. Ennek mértékét először optimistán 4,46 milliárd dollárnak megfelelő japán jenre kalkulálta a vállalat, de az összeg végül sokkal magasabban, 6,3 milliárd dolláron állt meg, amely pénzügyi krátert jobb híján NAND-os divíziójának áruba bocsátásával kénytelen betömni a Toshiba.