Okos böngészős előzményekkel jön az új Vivaldi

Új funkciókkal gyarapodott a régi operások által gründolt Vivaldi böngésző új, 1.8-as kiadása. A legérdekesebb újdonság a teljesen újrarajzolt böngészési előzmények (browsing history) felület, amely a sivár URL-lista helyett vizualizálni igyekszik a felhasználó szokásait - és nem mellesleg segít megtalálni a meglátogatott címek között azt, amelyet éppen keresünk.

Minden népszerűbb böngészőnek része az előzmények nézet, amelyben a korábban látogatott címeket vehetjük sorba - ez alól a privát böngészés jelent csak kivételt általában. Ezek a listák általában kereshetőek, de ezen felül eléggé elhanyagoltak, így felhasználói élmény dolgában messze elmaradnak a böngészés átlagos színvonalától, így a felhasználók inkább nekiállnak webes keresővel kikeresni az egyszer már meglátogatott weboldalt.

A fejlesztők egyébként némi ideológiát (és üzleti modellt) is fűznek a magyarázathoz. A bejegyzés szerint ugyanis általában a böngészők jutalékot kapnak a felhasználók keresései után, így a böngészőfejlesztőknek elemi érdekük hogy ne az előzményeket, hanem a kényelmesen kitűzött keresőmezőt használva találjanak vissza (újra) a meglátogatott weboldalra a felhasználók - érintve közben a reklámokkal alaposan megtűzdelt találati oldalt. Ezzel szemben a Vivaldi "másképp gondolkodik" és igyekszik az előzményeket is használhatóvá tenni.

Ennek egyik eredménye, hogy nem csak kulcsszavas keresés működik az előzményekben, napokra lebontva is listázhatjuk a leggyakrabban látogatott doméneket, amelyeket kategóriák (például híroldalak) szerint is bonthatunk. A jó hír, hogy a tárolt adatok a felhasználó gépén vannak és azt nem is küldi fel a felhőbe a böngésző, így ez az analitika kizárólag a gép előtt ülőnek érhető el.

Van más is

A teljesen újratervezett előzményeken túl persze további fejlesztéseket is kapott a Chromium-alapú böngésző. Az egyik ilyen, hogy jegyzeteket készíthetünk immár drag-and-drop gesztussal is, a kiemelt szövegrészletet ehhez elegendő a jegyzetek oldalsávra húzni. Fejlődött a némítás is, immár a felhasználó dönti el, hogy mi zenélhet - csak az aktív ablak, a háttérben lévő tabok vagy mindegyik - vagy ha az aktív fül hangoskodik, akkor a háttérben lévőket lehúzza.

Emellett be- és kikapcsolható a böngésző automatikus frissítése, beállítható a kezdőképernyő, indítható képkeresés a kontextuális menüből - a lista hosszan folyatható, az újdonságok sora a hivatalos bejelentésben olvasható.