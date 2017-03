Megérkeztek a Kaby Lake Xeonok

Szokás szerint csendben érkezett meg az új, belépő munkaállomásokba szánt Xeon processzorcsalád. A frissített 14 nanométeres gyártási eljárással (14NM+) készített, LGA1151 tokozású Kaby Lake chipeket E3-1200 v6 típusjelzés alatt dobta piacra az Intel, összesen nyolc kivitelben. Ezek kivétel nélkül négymagos modellek, három típus pedig integrált GPU-t is kínál.

A processzorok alapórajele 3 és 3,9 gigahertz között mozog, a turbózott érték pedig 3,5-től 4,2 gigahertzig terjed. A lapkák többnyire 8 szálat kezelnek, a két legolcsóbb modell kivétel, amelyek a Hyper-Threading letiltása miatt csak 4-gyel birkóznak meg. A TDP érték öt esetben 72 watt, az integrált grafikát kínáló modellek esetében pedig 73 watt a fogyasztási keret. A HD P630 típusjelzésű GPU és a Core márkanév alatt piacra kerülő processzorok HD Graphics 630 grafikus egységének képességei egyeznek, különbség tehát csak az elnevezésben van.

A legolcsóbb processzor most is 193 dollárba kerül majd, ez 4 szálat támogat, órajele 3,0/3,5 gigahertz, grafikus egység nem jár mellé, TDP-je pedig 72 wattos. A széria csúcsáért a fenti összeg több mint háromszorosát, 612 dollárt kell kicsengetni: a grafika itt is lemaradt, a csúcs-Xeon ugyanakkor már 8 szálat kezel, 3,9/4,2 gigahertzes órajelekkel, változatlanul 72 watt mellett. Az új modellek természetesen mind támogatják az akár 16 gigabájtos puffer nélküli DDR4-2400 modulokat, ECC vagy ECC nélküli konfigurációban - összesen legfeljebb 64 gigabájtig.

E3-1200 v6 vs. E3-1200 v5 (forrás: AnandTech)

Az Intel az előző generációhoz hasonlóan megköti a felhasználók kezét alaplapok tekintetében, az új Xeon lapkák is csak szerveres chipsetekkel használhatók. Ezzel a vállalat az átfedéseket igyekszik megszüntetni a vállalati és a magáncélra szánt eszközök piaca között, ugyanakkor egyes gyártók a munkaállomásokba szánt alaplapokat konzumer köntösben dobják piacra (pl. Gigabyte X170-Extreme ECC). Az új processzorokhoz az előző generációhoz készített C232, illetve C236 chipsetes alaplapokra, illetve egy megfelelő BIOS frissítésre van szükség, ami tartalmazza az új processzorok támogatását.

Érdekesség, hogy a E3-1200 v6 processzorokkal szerelt rendszerek is támogatják az Optane SSD-ket, tehát a korábbi lapkakészletekkel is működhet a gyorsítótárazás, a támogatás csupán szoftver, pontosabban BIOS frissítés kérdése. Az Intel szerint ugyanakkor csak bizonyos OEM konfigurációkba kerül Optane, bár ez nem túl nagy érvágás, hisz az első modellek létjogosultsága erősen megkérdőjelezhető.

A Fujitsu és a Lenovo már felkészült

A processzorok bejelentésével párhuzamosan megérkeztek az első azokra épülő konfigurációk is. A Fujitsu első körben három Primergy toronyszervert (TX1310 M3, TX1320, TX1330 M3), valamint egy rackszervert (RX1330 M3) jelentett be az egyutas rendszerekhez illeszkedő Xeon E3-1200 v6 processzorokra építve. Ezek közül talán az ultrakompakt TX1320 M3 a legérdekesebb, a mindössze 13,3 liter űrtartalmú rendszer a piacon elérhető legkisebb toronyszerverek egyike. Jellemzői közül említést érdemel az akár nyolc 2,5 hüvelykes meghajtó, a RAID-vezérlő, a 4 PCIe-bővítőhely, valamint a TPM 2.0 képesség. A szerver megbízhatóságát redundáns tápegység fokozza.

A Lenovo első körös megoldásai a munkaállomások piacát célozzák. A ThinkStation P320 kiépítéstől függően (12 literes SFF vagy 25 literes torony) akár két darab NVIDIA Quadro P1000 vagy P4000 grafikus kártyát is tartalmazhat, a legfeljebb két darab PCIe csatolós M.2 SSD mellé pedig 2,5 és 3, 5 hüvelykes meghajtókat (SSD vagy HDD) is lehet kérni. A konfigurációhoz Thunderbolt 3, USB 3.1, FireWire vagy eSATA port is kérhető, a forgalmazás április végén kezdődik.