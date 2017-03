Összebarátkozott a Ryzen processzorokkal az AIDA64

Megérkezett a magyar fejlesztésű rendszerdiagnosztikai, hardver- és szoftverleltár, valamint rendszerteszt-alkamazás, az AIDA64 legfrissebb főverziója, amely az 5.9 számot viseli. A legfontosabb újdonság, hogy a szoftver immár az AMD Ryzen "Summit Ridge", valamint az Intel "Apollo Lake" processzorokat is teljes körűen támogatja, ami a specifikáció megjelenítése mellett különféle benchmark optimalizációkat takar.

Utóbbihoz az alkalmazás több elemén is változtatni kellett, a fejlesztések után pedig az AIDA64 CPUID Panel, a Cache & Memory Benchmark panel, a GPGPU Benchmark panel, a System Stability Test, illetve az összes cache, memória, illetve processzor benchmark is helyes eredményeket közöl, a mérések a Ryzen processzorok által támogatott AVX2, FMA3, AES-NI, valamint SHA utasításkészleteket is kiaknázzák. Ezzel párhuzamosan a szerveres Zen platform előzetes támogatása is bekerült az AIDA64-be, amely platformot a következő negyedévben dobja majd piacra az AMD.

Az AM4-es processzorok mellett az ilyen foglalattal szerelt alaplapokat is helyesen ismeri fel a szoftver, a Promontory kódnevű B350 és X370 lapkakészletek mellett a processzorokba integrált Server Controller Hub és Fusion Controller Hub helyes felismerése is megoldott. Ide kapcsolódik még az XMP 2.0 memóriaprofil támogatása, valamint az 5Gbps Ethernet vezérlők támogatása.

Az AMD termékeit mellett az Intelt sem felejteti el az AIDA64, amit többek között az Atom márkanév alatt piacra kerülő "Apollo Lake" processzorok támogatásának kiterjesztése támaszt alá. E mellett az Atom C3000 "Denverton" rendszerchipek támogatása is javult, valamint az Intel "Gemini Lake", valamint az Intel Xeon Phi "Knights Mill" HPC processzorok is előzetes támogatása is bekerült a legújabb verzióba, az Intel "Cannonlake", "Coffee Lake", "Kaby Lake-X", és "Skylake-X" egyes információival együtt.

Lassan immár 22 éve, hogy elkezdte az AIDA64 elődjének, az ASMdemónak fejlesztését Miklós "Fiery" Tamás. A szoftver azóta már számtalan verziót megélt, többször nevet is váltott, a fő célja azonban változatlan maradt: rendszerleltárt, rendszerdiagnosztikát és különféle sebességteszteket kínál a PC-felhasználók számára.